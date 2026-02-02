В Бурятии джидинских медиков и учителей снабдили благоустроенными квартирами

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии 30 января прошла торжественная церемония вручения ключей от новых квартир шести медицинским и двум педагогическим работникам.

Для врачей и учителей построили восьмиквартирный благоустроенный жилой дом за счет президентской дальневосточной субсидии. Каждая квартира полностью оборудована для комфортного проживания: выполнена качественная отделка, установлена сантехника, необходимая мебель и техника.

«Рада была лично поздравить новосёлов с этим важным событием в их жизни. Это не просто квадратные метры – это уверенность в завтрашнем дне для тех, кто каждый день несёт доброе, светлое и разумное в наши сёла. Особенно трогательно, что среди счастливых обладателей ключей – молодая учительница начальных классов, которая недавно стала мамой. Наша программа создает все условия для жизни, работы и создания семьи здесь, на родной земле», - сказала зампред правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова.

Всего за полтора года в республике построили и ввели в эксплуатацию восемь домов для специалистов.