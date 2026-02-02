Общество 02.02.2026 в 15:56

В Бурятии джидинских медиков и учителей снабдили благоустроенными квартирами

Восьмиквартирный дом построили в Петропавловке
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии джидинских медиков и учителей снабдили благоустроенными квартирами
Фото: Минздрав Бурятии

В селе Петропавловка Джидинского района Бурятии 30 января прошла торжественная церемония вручения ключей от новых квартир шести медицинским и двум педагогическим работникам.

Для врачей и учителей построили восьмиквартирный благоустроенный жилой дом за счет президентской дальневосточной субсидии. Каждая квартира полностью оборудована для комфортного проживания: выполнена качественная отделка, установлена сантехника, необходимая мебель и техника.

«Рада была лично поздравить новосёлов с этим важным событием в их жизни. Это не просто квадратные метры – это уверенность в завтрашнем дне для тех, кто каждый день несёт доброе, светлое и разумное в наши сёла. Особенно трогательно, что среди счастливых обладателей ключей – молодая учительница начальных классов, которая недавно стала мамой. Наша программа создает все условия для жизни, работы и создания семьи здесь, на родной земле», - сказала зампред правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова.

Всего за полтора года в республике построили и ввели в эксплуатацию восемь домов для специалистов.

Теги
квартиры медики учителя

Все новости

В Улан-Удэ беременная многодетная мать снова попалась на пьяном вождении
02.02.2026 в 16:12
В Бурятии джидинских медиков и учителей снабдили благоустроенными квартирами
02.02.2026 в 15:56
В Бурятии разоблачили угольного махинатора
02.02.2026 в 15:20
В Бурятии наказали охранную фирму с «невнятными» работниками
02.02.2026 в 14:56
Жители Бурятии мерзнут из-за ветхих сетей
02.02.2026 в 14:56
Жители Улан-Удэ доконали «Водоканал»
02.02.2026 в 14:54
ВСЖД за год перечислила в бюджет Бурятии 4,8 млрд рублей
02.02.2026 в 14:33
В Москве проведут ритуал очищения «Дугжууба»
02.02.2026 в 14:27
В Бурятии несостоявшийся депутат задавил женщину и уехал домой
02.02.2026 в 14:24
Горнодобывающий сектор Монголии приносит почти 96% доходов от экспорта
02.02.2026 в 14:18
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В Бурятии наказали охранную фирму с «невнятными» работниками
Фирма оплошала далеко не впервые
02.02.2026 в 14:56
Жители Бурятии мерзнут из-за ветхих сетей
Коммунальная авария случилась в Татаурово
02.02.2026 в 14:56
Жители Улан-Удэ доконали «Водоканал»
На расчистку мощного засора в канализации бригада потратила полдня
02.02.2026 в 14:54
В Москве проведут ритуал очищения «Дугжууба»
Обряд организует представительство Буддийской Традиционной Сангхи России
02.02.2026 в 14:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru