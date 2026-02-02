Общество 02.02.2026 в 16:44

В Улан-Удэ родился мальчик весом всего 500 граммов

Он появился на свет 1 февраля
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ родился мальчик весом всего 500 граммов
Фото: loon.site

В Республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ поделились статистикой за прошедшую неделю, с 26 января по 1 февраля. Всего произошло 90 родов: на свет появился 91 малыш, включая 1 двойню (54 мальчика и 37 девочек).

Самый насыщенный день пришелся на 27 января: 20 родов, 11 мальчиков, 10 девочек, 1 двойня.

«Богатырем» стал мальчик, родившийся 26 января. Его вес и рост составили 4 610 г и 57 см соответственно. А 1 февраля акушеры приняли самого маленького ребенка – мальчика весом 500 г и ростом 33 см.

«Каждое рождение – это новая история, наполненная надеждой, заботой и профессионализмом нашей команды», - прокомментировали в перинатальном центре.

Теги
роды перинатальный центр

Все новости

Глава Бурятии поручил всерьез заняться орошением
02.02.2026 в 17:31
В Улан-Удэ родился мальчик весом всего 500 граммов
02.02.2026 в 16:44
В Улан-Удэ беременная многодетная мать снова попалась на пьяном вождении
02.02.2026 в 16:12
В Бурятии джидинских медиков и учителей снабдили благоустроенными квартирами
02.02.2026 в 15:56
В Бурятии разоблачили угольного махинатора
02.02.2026 в 15:20
В Бурятии наказали охранную фирму с «невнятными» работниками
02.02.2026 в 14:56
Жители Бурятии мерзнут из-за ветхих сетей
02.02.2026 в 14:56
Жители Улан-Удэ доконали «Водоканал»
02.02.2026 в 14:54
ВСЖД за год перечислила в бюджет Бурятии 4,8 млрд рублей
02.02.2026 в 14:33
В Москве проведут ритуал очищения «Дугжууба»
02.02.2026 в 14:27
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
Глава Бурятии поручил всерьез заняться орошением
Некогда гигантская система мелиорации в республике пришла в упадок
02.02.2026 в 17:31
В Бурятии джидинских медиков и учителей снабдили благоустроенными квартирами
Восьмиквартирный дом построили в Петропавловке
02.02.2026 в 15:56
В Бурятии наказали охранную фирму с «невнятными» работниками
Фирма оплошала далеко не впервые
02.02.2026 в 14:56
Жители Бурятии мерзнут из-за ветхих сетей
Коммунальная авария случилась в Татаурово
02.02.2026 в 14:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru