В Улан-Удэ родился мальчик весом всего 500 граммов

В Республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ поделились статистикой за прошедшую неделю, с 26 января по 1 февраля. Всего произошло 90 родов: на свет появился 91 малыш, включая 1 двойню (54 мальчика и 37 девочек).

Самый насыщенный день пришелся на 27 января: 20 родов, 11 мальчиков, 10 девочек, 1 двойня.

«Богатырем» стал мальчик, родившийся 26 января. Его вес и рост составили 4 610 г и 57 см соответственно. А 1 февраля акушеры приняли самого маленького ребенка – мальчика весом 500 г и ростом 33 см.

«Каждое рождение – это новая история, наполненная надеждой, заботой и профессионализмом нашей команды», - прокомментировали в перинатальном центре.