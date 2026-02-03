Общество 03.02.2026 в 09:49

В Бурятии группа черных лесорубов может «присесть» на 7 лет

Ущерб от их вырубки оценили в 746 тысяч рублей
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии группа черных лесорубов может «присесть» на 7 лет

Полицией Бурятии пресечена незаконная рубка сосны и лиственницы группой «черных лесорубов». Шестеро мужчин в возрасте от 41 года до 43 лет вырубали деревья в Заиграевском районе республики.

- Ранее уже судимые за аналогичное преступление местные жители были замечены оперативниками в лесу в процессе вырубки деревьев. К этому моменту они уже заготовили 33 кубометра сосен и лиственниц, не имея на то никаких разрешительных документов. По предварительным данным, ущерб, причинённый лесному фонду РФ, составил более 746 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

У нарушителей изъяли технику, используемую подозреваемыми при совершении преступления: трактор, лесовоз, грузовой автомобиль, прицеп, бензопилы и другие улики.

В отношении группы мужчин возбуждено два уголовных дела. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Фото: полиция РБ

Теги
лесорубы

Все новости

Костолом из Бурятии завоевал «серебро» на международном турнире в Маньчжурии
03.02.2026 в 10:41
На севере Бурятии побывала команда проекта «Москвич‑полярник»
03.02.2026 в 10:18
В Улан-Удэ водитель без прав устроил ДТП не соблюдая дистанцию
03.02.2026 в 10:13
В пригороде Улан-Удэ стая собак загрызла сородича
03.02.2026 в 10:05
У строителей моста в Улан-Удэ требуют вернуть аванс
03.02.2026 в 10:02
На трассе в Бурятии внедорожник насмерть сбил человека
03.02.2026 в 09:50
В Бурятии группа черных лесорубов может «присесть» на 7 лет
03.02.2026 в 09:49
В Бурятии за два дня пятеро детей отравились угарным газом
03.02.2026 в 09:41
На Байкале в Бурятии застрял «Форд» с двумя рыбаками
03.02.2026 в 09:10
Гибкий рабочий график
03.02.2026 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
Костолом из Бурятии завоевал «серебро» на международном турнире в Маньчжурии
Всего было 186 участников
03.02.2026 в 10:41
На севере Бурятии побывала команда проекта «Москвич‑полярник»
Четверо человек путешествуют на легендарном советском автомобиле
03.02.2026 в 10:18
У строителей моста в Улан-Удэ требуют вернуть аванс
Речь идет об огромной сумме
03.02.2026 в 10:02
Гибкий рабочий график
Как его установить?
03.02.2026 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru