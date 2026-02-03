В Бурятии группа черных лесорубов может «присесть» на 7 лет

Полицией Бурятии пресечена незаконная рубка сосны и лиственницы группой «черных лесорубов». Шестеро мужчин в возрасте от 41 года до 43 лет вырубали деревья в Заиграевском районе республики.

- Ранее уже судимые за аналогичное преступление местные жители были замечены оперативниками в лесу в процессе вырубки деревьев. К этому моменту они уже заготовили 33 кубометра сосен и лиственниц, не имея на то никаких разрешительных документов. По предварительным данным, ущерб, причинённый лесному фонду РФ, составил более 746 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

У нарушителей изъяли технику, используемую подозреваемыми при совершении преступления: трактор, лесовоз, грузовой автомобиль, прицеп, бензопилы и другие улики.

В отношении группы мужчин возбуждено два уголовных дела. Им грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Фото: полиция РБ