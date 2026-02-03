Общество 03.02.2026 в 10:49

Красоту зимнего Байкала засняли из космоса

Снимками поделились в группе «Заповедного Подлеморья»
Красоту зимнего Байкала засняли из космоса

Красоту зимнего убранства на Байкале засняли не просто с высоты птичьего полета, а из космоса. Снимками поделились в группе «Заповедного Подлеморья».

- Пока мы любуемся белыми пейзажами с берега, спутники показывают «Заповедное Подлеморье» совсем с другого ракурса – космического. Наш мастер космоснимков, старший научный сотрудник Олег Железный, собрал целую космическую мозаику из фрагментов спутниковых снимков за последние три недели. Большая панорама всего озера Байкал получена со спутника Sentinel-3, остальные кадры – с Sentinel-2. Пристёгиваем ремни и начинаем космическое путешествие по кадрам, - рассказывают в Баргузинском заповеднике.

Фото: старший научный сотрудник Олег Железный, «Заповедное Подлеморье»

