Общество 03.02.2026 в 11:06

В Улан-Удэ просят отремонтировать обшарпанный корпус детсада «Улыбка»

Фундамент почернел от плесени, а штукатурка на фасаде облезла
Текст: Карина Перова
Фото: Народный фронт в Бурятии

Третий корпус детского сада «Улыбка» в улан-удэнском поселке Восточный остро нуждается в ремонте. Фундамент почернел от плесени, штукатурка на здании облезла и падает вниз, периодически обсыпая играющих рядом детей. Конструкции на площадках давно устарели: на одном домике сломана крыша, на качелях-балансирах нет резиновых амортизаторов, сообщили в региональном отделении Народного фронта.

Этот корпус построили в 1986 году, и с тех пор фасад ни разу не ремонтировали. Родители сообщали о проблеме на «Прямой линии» с президентом. Общественники обратились в прокуратуру Железнодорожного района с просьбой определить ответственных и обязать обновить здание и площадки садика.

«По предварительной информации города, комитет по образованию запланировал выездной осмотр прогулочных зон детского сада для дополнительной оценки их состояния. Вопрос об обновления фасада здания будет рассмотрен при наличии дополнительных бюджетных средств в ходе исполнения бюджета этого года», - отметили в ОНФ по РБ.

