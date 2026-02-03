Жительница Бурятии подарила больнице телевизор

В Бурятии жительница села Кырен Дарья Арьяева подарила Тункинской ЦРБ телевизор. Так общественный деятель, писательница и ветеран труда выразила сердечную благодарность врачам за внимательное и профессиональное отношение во время ее лечения в терапевтическом отделении.

Женщина более 40 лет проработала в сфере сельского хозяйства. Она известна своим вкладом в сохранение и популяризацию бурятской культуры. Активно участвует в общественной жизни района и республики.

«Коллектив терапевтического отделения пожелал Дарье Дармаевне крепкого здоровья, долгих лет жизни и душевного спокойствия. Также врачи поблагодарили за её внимание, подчеркнув, что подарок создаст более комфортные условия для пациентов», - отметили в администрации Тункинского района.