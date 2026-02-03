В Улан-Удэ задержали серийного вора, который за 4 месяца совершил 12 краж продуктов, оставшись при этом незамеченным. Общий ущерб составляет более 45 тысяч рублей, но полиция проверяет его на причастность и к другим кражам.

Как рассказали в полиции, 29-летний и ранее судимый горожанин обворовывал торговые точки Улан-Удэ с июля по октябрь 2025 года.

- Злоумышленник действовал по тщательно продуманной схеме: посещая магазины, он всегда имел при себе пакет или сумку. Под видом обычного покупателя он отбирал различные продукты и складывал их в свою тару.

Перед совершением краж он внимательно осматривался, оценивая обстановку, и приступал к действиям только в случае отсутствия посторонних глаз, что позволяло ему длительное время оставаться незамеченным и избегать задержания, - сообщили в полиции республики.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье «Кража» и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Фото: Номер один