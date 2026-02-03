Общество 03.02.2026 в 12:13

В Улан-Удэ простятся с заслуженным врачом Бурятии

Ушла из жизни Шадарова Эмма Озеновна
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ простятся с заслуженным врачом Бурятии
Фото: Минздрав Бурятии

Накануне на 86‑м году после тяжелой продолжительной болезни ушла из жизни заслуженный врач Республики Бурятия Шадарова Эмма Озеновна. Об этом сообщили в Минздраве региона. Специалист скончалась за восемь дней до своего дня рождения.

Женщина – родом из Кяхты, воспитывалась в многодетной семье. Позднее все перебрались в село Мухоршибирь. Отец Озен Шадаров работал председателем исполкома Мухоршибирского районного Совета депутатов, а мать – заведующей детсадом.

После окончания школы в 1957 году Эмма поступила на педиатрический факультет Томского медицинского института. В студенческие годы встретила своего будущего мужа – Эдуарда Нимаева.

Свой трудовой путь начала в 1963 году с должности районного педиатра в Закаменском аймаке. Через год супруга пригласили в Улан‑Удэ на работу на авиационный завод. И женщина перешла в медсанчасть этого предприятия, позже переименованную в ГБУЗ «Городская больница № 4».

Почти четверть века Эмма Озеновна посвятила работе в детской поликлинике, где трудилась участковым педиатром, старшим педиатром и детским неврологом. Вместе с заведующей поликлиникой Г. С. Тарасовой она внедрила ряд инновационных решений: организовала отделение узких специалистов, создала дошкольно‑школьное отделение и открыла «Кабинет здорового ребёнка».

Затем более десяти лет опытный клиницист‑невролог, врач высшей категории руководила детским психоневрологическим санаторием № 1, реализовывая новые методики реабилитации детей с ДЦП и другими неврологическими патологиями – вплоть до реорганизации санатория.

За многолетний добросовестный труд Эмма Шадарова была удостоена звания «Заслуженный врач Бурятской ССР» и медали «Ветеран труда».

«В памяти родных и близких Эмма Озеновна осталась не только как выдающийся врач, но и как превосходный кулинар, талантливый огородник, гостеприимная хозяйка, отзывчивый и душевный человек. В республике её знали также как замечательную маму двух дочерей, которые пошли по её стопам в медицину, защитили кандидатские диссертации и успешно продолжают семейные традиции в здравоохранении Республики Бурятия», - отметили в министерстве.

Прощание с Э.О. Шадаровой состоится 5 февраля в ритуальном зале по адресу: Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9В, с 11:00 до 12:00.

