Общество 03.02.2026 в 12:49

Сербы выпустили книгу про основателя Кяхты на нескольких языках

Над изданием трудились потомки Саввы Рагузинского
A- A+
Текст: Карина Перова
Сербы выпустили книгу про основателя Кяхты на нескольких языках
Фото: «Кяхта-инфо.24/7»

В Национальной библиотеке Бурятии 6 февраля в 16:00 состоится презентация книги «Граф Савва Владиславич Рагузинский» (6+), посвященной 300-летию основания Троицкосавска (ныне Кяхта).

Издание подготовили сразу на нескольких языках – русском, сербском, китайском и английском. Книгу создали потомки и соотечественники Рагузинского (сербы). На презентации историки, краеведы и исследователи поделятся своими знаниями и открытиями, связанными с личностью дипломата и историей Кяхты.

«Это издание – дань уважения выдающейся личности, чье имя неразрывно связано с историей нашего региона и развитием российско-китайских отношений. Презентация позволит по-новому взглянуть на богатое наследие, оставленное нам предками, и осознать значимость Чайного пути для развития региона и страны», - прокомментировали в администрации Кяхты.

Возрастное ограничение 6+


Теги
Кяхта Савва Рагузинский история

Все новости

В Бурятии мать через суд доказывала родство с сыном
03.02.2026 в 13:41
Улан-удэнец втихую потратил 48 тысяч с карты своего приятеля
03.02.2026 в 13:25
На севере Бурятии прохудился мост через реку Акит
03.02.2026 в 13:21
Головные уборы из Бурятии вошли в «100 лучших товаров России»
03.02.2026 в 13:06
Сербы выпустили книгу про основателя Кяхты на нескольких языках
03.02.2026 в 12:49
В Улан-Удэ строительный магнат утянул на скамью подсудимых сразу пять человек
03.02.2026 в 12:17
В Улан-Удэ простятся с заслуженным врачом Бурятии
03.02.2026 в 12:13
В Улан-Удэ задержали серийного вора
03.02.2026 в 11:47
Жительница Бурятии подарила больнице телевизор
03.02.2026 в 11:38
В Улан-Удэ объявили торги на строительство двух путепроводов
03.02.2026 в 11:19
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В Бурятии мать через суд доказывала родство с сыном
Виной всему оказалась опечатка в документах
03.02.2026 в 13:41
Улан-удэнец втихую потратил 48 тысяч с карты своего приятеля
Возместить украденное он пока не смог
03.02.2026 в 13:25
На севере Бурятии прохудился мост через реку Акит
Появились провалы и дыры
03.02.2026 в 13:21
Головные уборы из Бурятии вошли в «100 лучших товаров России»
Их создает мастерица Юлия Золотоева
03.02.2026 в 13:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru