Сербы выпустили книгу про основателя Кяхты на нескольких языках

В Национальной библиотеке Бурятии 6 февраля в 16:00 состоится презентация книги «Граф Савва Владиславич Рагузинский» (6+), посвященной 300-летию основания Троицкосавска (ныне Кяхта).

Издание подготовили сразу на нескольких языках – русском, сербском, китайском и английском. Книгу создали потомки и соотечественники Рагузинского (сербы). На презентации историки, краеведы и исследователи поделятся своими знаниями и открытиями, связанными с личностью дипломата и историей Кяхты.

«Это издание – дань уважения выдающейся личности, чье имя неразрывно связано с историей нашего региона и развитием российско-китайских отношений. Презентация позволит по-новому взглянуть на богатое наследие, оставленное нам предками, и осознать значимость Чайного пути для развития региона и страны», - прокомментировали в администрации Кяхты.

Возрастное ограничение 6+



