Общество 03.02.2026 в 13:06

Головные уборы из Бурятии вошли в «100 лучших товаров России»

Их создает мастерица Юлия Золотоева
Текст: Карина Перова
Головные уборы из Бурятии вошли в «100 лучших товаров России»
Фото: Центр «Мой бизнес»

Мастерица из Бурятии стала лауреатом престижного конкурса «100 лучших товаров России». Головные уборы из войлока Юлии Золотоевой отличились в номинации «Изделия народных и художественных промыслов» и удостоились почетного знака «Отличник качества».

Как отметили в Центре «Мой бизнес», женщина творит из натуральной шерсти мериносовых овец. В эти дни она представляет республику на художественно-промышленной выставке «Уникальная Россия» в Москве (6+).

Индивидуальный предприниматель регулярно посещает российские и международные и выставки, ежегодно представляет свою коллекцию на Восточном экономическом форуме.

