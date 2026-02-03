На севере Бурятии прохудился мост через реку Акит

Жители Северо-Байкальского района Бурятии переживают за состояние деревянного моста через реку Акит. Сооружение находится между Кичерой и Ангоей.

По словам очевидцев, на полотне появились провалы и дыры, из-за снега они почти не были заметны. Все вскрылось после того, как мосты и дорогу прочистил грейдер.

30 января специалисты «Бурятрегионавтодора» установили на данном участке временный знак «Неровная дорога», чтобы привлечь внимание водителей.

«С наступлением устойчивых положительных температур будут проведены работы по замене досок покрытия», - пообещали в учреждении.