Общество 03.02.2026 в 13:25

Улан-удэнец втихую потратил 48 тысяч с карты своего приятеля

Возместить украденное он пока не смог
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнец втихую потратил 48 тысяч с карты своего приятеля

Накануне 42-летний житель Улан-Удэ обратился в полицию, сообщив о потере банковской карты и о краже с нее 48 тысяч рублей.

- В ходе проверки установлено, что неизвестное лицо деньги были потрачены в нескольких торговых точках на продукты питания, одежду и другие товары. Также снимались наличные через банкоматы. В результате оперативно-розыскных мероприятий, был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался безработный 33-летний житель Улан-Удэ, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, - рассказали в полиции республики.

Воришка оказался знакомым заявителя и ущерб возместить не смог. Его взяли под стражу и завели уголовное дело.

Фото: loon.site

кража

