Общество 03.02.2026 в 13:41

В Бурятии мать через суд доказывала родство с сыном

Виной всему оказалась опечатка в документах
Текст: Елена Кокорина
Прокуратура Тункинского района Бурятии помогла матери участника СВО доказать свое родство с погибшим сыном.

- Установлено, что данные паспорта заявительницы не совпадают с записями в акте о рождении ее сына, а также в акте о заключении брака с бывшим супругом, где была допущена ошибка. Ранее женщина обращалась в районный отдел ЗАГС с заявлением о внесении изменений в записи актов гражданского состояния, но получила отказ, - сообщили в прокуратуре республики.

Для подтверждения родства с сыном прокуратура района направила в суд заявление об установлении факта родственных отношений между заявительницей и ее сыном. Суд удовлетворил требования прокурора. Решение вступило в законную силу.

Фото: loon.site

