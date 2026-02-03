В Бурятии мать через суд доказывала родство с сыном

Прокуратура Тункинского района Бурятии помогла матери участника СВО доказать свое родство с погибшим сыном.

- Установлено, что данные паспорта заявительницы не совпадают с записями в акте о рождении ее сына, а также в акте о заключении брака с бывшим супругом, где была допущена ошибка. Ранее женщина обращалась в районный отдел ЗАГС с заявлением о внесении изменений в записи актов гражданского состояния, но получила отказ, - сообщили в прокуратуре республики.

Для подтверждения родства с сыном прокуратура района направила в суд заявление об установлении факта родственных отношений между заявительницей и ее сыном. Суд удовлетворил требования прокурора. Решение вступило в законную силу.

Фото: loon.site