Общество 04.02.2026 в 06:02

Гороскоп для жителей Бурятии на 4 февраля 2026 года

Астрологические советы для каждого знака зодиака
A- A+
Текст: Алена Викулина
Гороскоп для жителей Бурятии на 4 февраля 2026 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Сегодня вам предстоит важная встреча или событие, которое окажет значительное влияние на вашу жизнь. Используйте свою природную решительность и энергию, чтобы проявить себя наилучшим образом. Будьте открыты новым возможностям и доверяйте своей интуиции. Это прекрасный день для начала новых проектов и идей.

 

Телец (20 апреля — 20 мая)

Для вас наступил период спокойствия и стабильности. Сегодня благоприятный день для отдыха и восстановления сил. Воспользуйтесь возможностью провести время с близкими людьми и насладиться простыми радостями жизни. Избегайте спешки и принимайте решения взвешенно.

 

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы почувствуете вдохновение и творческий подъем. День подходит для творчества и самовыражения. Ваши идеи будут востребованы окружающими, поэтому смело воплощайте их в жизнь. Общение с друзьями принесет радость и новые знакомства.

 

Рак (21 июня — 22 июля)

Вас ожидает эмоциональный подъем и стремление к переменам. Этот день подарит ощущение свободы и внутренней гармонии. Займитесь любимым делом или хобби, чтобы раскрыть свой потенциал. Возможно, появится шанс наладить отношения с кем-то важным для вас.

 

Лев (23 июля — 22 августа)

Ваш лидерский талант проявится особенно ярко. Вы сможете вдохновлять окружающих своими действиями и словами. Пользуйтесь моментом, чтобы утвердиться в глазах коллег и друзей. Но помните о балансе между работой и отдыхом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Наступило время сосредоточиться на своем здоровье и благополучии. Посетите врача или займитесь спортом. Ваш организм нуждается в поддержке и внимании. Забота о себе позволит избежать проблем в будущем.

 

Весы (23 сентября — 22 октября)

Вам предстоит принять важное решение, которое повлияет на ваше будущее. Постарайтесь собрать максимум информации перед принятием окончательного выбора. Обсудите ситуацию с мудрыми людьми, чьи советы заслуживают доверия.

 

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Этот день станет испытанием вашей силы воли и характера. Столкнувшись с трудностями, сохраняйте спокойствие и выдержку. Ваша способность преодолевать препятствия укрепит уверенность в собственных силах.

 

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Откройте свое сердце новому опыту и приключениям. Путешествие или смена обстановки принесут свежие впечатления и обогатят ваш внутренний мир. Главное — оставайтесь открытыми ко всему новому и неожиданному.

 

Козерог (22 декабря — 19 января)

Возьмите инициативу в свои руки и начните действовать активно. У вас достаточно энергии и мотивации, чтобы достичь поставленных целей. Помните, что успех приходит к тем, кто верит в себя и свои способности.

 

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это прекрасное время для проявления креативности и нестандартного подхода к решению вопросов. Экспериментируйте, пробуйте новое и наслаждайтесь процессом. Ваше творчество способно удивить даже вас самих!

 

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Настало время уделить внимание своему внутреннему миру и духовному развитию. Медитация, чтение книг или занятия йогой помогут обрести гармонию и равновесие. Эти практики станут ключом к вашему дальнейшему росту и процветанию.

Фото: freepik

Теги
гороскоп

Все новости

Гороскоп для жителей Бурятии на 4 февраля 2026 года
04.02.2026 в 06:02
В Бурятии застреливший человека бизнесмен попросил «условку»
04.02.2026 в 06:00
В Монголии перешли на массовое строительство южнокорейских «разумных» теплиц
03.02.2026 в 20:00
«Замороженные» дома в Иркутской области чиновники предлагают расселить
03.02.2026 в 19:40
Монгольский разрез стал ежемесячно добывать 2 миллиона тонн угля
03.02.2026 в 19:07
Обленившиеся улан-удэнцы оставили мусор в лифте
03.02.2026 в 17:10
Бурятские туристы будут вынуждены декларировать вывоз валюты
03.02.2026 в 17:06
Врач Бурятии раскрыла тайны профессии в своей книге
03.02.2026 в 17:04
В Бурятии за 123 миллиона отремонтировали студенческую общагу
03.02.2026 в 16:38
Пулевики из Бурятии стали серебряными призерами чемпионата России
03.02.2026 в 16:19
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
В Монголии перешли на массовое строительство южнокорейских «разумных» теплиц
Это позволит стране избежать зависимости от импортных овощей
03.02.2026 в 20:00
«Замороженные» дома в Иркутской области чиновники предлагают расселить
На такое решение их вынудили слишком частые коммунальные аварии
03.02.2026 в 19:40
Монгольский разрез стал ежемесячно добывать 2 миллиона тонн угля
Рекордная добыча связана с массовым закупками топлива в Китае
03.02.2026 в 19:07
Обленившиеся улан-удэнцы оставили мусор в лифте
Вредителей будут искать по камерам
03.02.2026 в 17:10
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru