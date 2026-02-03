Общество 03.02.2026 в 14:58

В Улан-Удэ жильцам 211 домов сделают перерасчет платы за отопление

Их недогревала котельная «Юго-Западная»
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ жильцам 211 домов сделают перерасчет платы за отопление
Фото: администрация Улан-Удэ

В Улан-Удэ жильцам 211 многоквартирных домов в «сотых» микрорайонах сделают перерасчет платы за отопление. Напомним, там снизился температурный режим из-за выходивших из строя котлов на котельной «Юго-Западная».

В мэрии отметили: никаких заявлений жителям подавать не нужно – перерасчет выполняется на основании информации ресурсоснабжающей организации, ТГК-14, и будет произведен автоматически. Это коснется периода с 16 по 31 января. Сумма будет отражена в платежных квитанциях до 10 февраля.

Мэр города Игорь Шутенков поручил держать на контроле температурный режим в домах и усилить работу, чтобы перебоев с теплом не возникало.

«Если в квартирах не выдерживается температура и люди замерзают в своих домах – это непозволительно. В квартирах должно быть тепло. Если нет реакции управляющей компании, ТГК-14 обращайтесь в Комитет муниципального контроля», – призвал Игорь Шутенков.

