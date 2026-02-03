Общество 03.02.2026 в 15:25

Еще один турист из Улан-Удэ испортил себе отдых в Таиланде

Мужчину сняли с рейса за маты
Текст: Карина Перова
Еще один турист из Улан-Удэ испортил себе отдых в Таиланде
Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

Еще один турист из Улан-Удэ испортил себе отдых. В аэропорту столицы Приангарья транспортные полицейские задержали 60-летнего мужчину за мелкое хулиганство.

Житель столицы Бурятии мешал другим пассажирам авиарейса «Иркутск – Пхукет». Он был пьян и выражался нецензурной бранью в адрес экипажа. При этом на замечания не реагировал.

Диспетчер воздушной гавани вызвал правоохранителей. Матершиннику отказали в перелете. Улан-удэнца задержали и привлекли к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей. Также он может угодить в «черный список» авиакомпаний.

Напомним, ранее за аналогичный проступок сняли с рейса 37-летнего жителя Улан-Удэ.

мелкое хулиганство самолет

