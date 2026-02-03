В Бурятии за 123 миллиона отремонтировали студенческую общагу

В поселке Селенгинск Кабанского района Бурятии завершили капитальный ремонт студенческого общежития Политехнического техникума, построенного в 1989 году. На работы ушло почти 124 млн рублей. Обновление проходило в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

На эти деньги удалось провести комплексную модернизацию здания. В ходе капремонта восстановили кровлю, привели в порядок фасад и улучшили его теплоизоляцию, облицевали наружные стены, заменили оконные блоки, обновили системы вентиляции и канализации.

«Живем в общежитии техникума третий год. Все удобства рядом: столовая, спортзал, учебный корпус. Ремонт сделали недавно, комнаты уютные, сантехника и мебель новая, заменены окна. Чувствуем себя здесь как дома, главное – соблюдать правила и уважать окружающих», - поделились третьекурсницы.