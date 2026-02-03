Врач Бурятии раскрыла тайны профессии в своей книге

Врач из Бурятии выпустила книгу «Путешествие по страницам жизни», приурочив ее ко Всемирному дню женщины-врача, который отмечается 3 февраля. В этой книге акушер-гинеколог Цырема Цыденова открыла тайны медицинской профессии и показала мир медицины глазами женщины.

По словам автора, это не просто сборник воспоминаний – это история, написанная прожитыми годами, бессонными ночами и спасенными судьбами. В ней первые шаги в профессии, работа на самом переднем крае медицины, истории пациентов и медработников, сложные диагнозы, радости побед и горечи потерь. А еще мудрость, стойкость, безграничная вера и преданность своему делу.

- Иногда бывает такое состояние, что хочется поделиться с миром своей историей. Когда пережитое настолько глубоко, что оно уже не умещается внутри. Это не просто желание рассказать, это потребность отдать, передать эстафету опыта, – рассказала автор книги Цырема Батуевна.

Фото: минздрав Бурятии