Общество 03.02.2026 в 17:10

Обленившиеся улан-удэнцы оставили мусор в лифте

Вредителей будут искать по камерам
A- A+
Текст: Карина Перова
Обленившиеся улан-удэнцы оставили мусор в лифте
Фото: Злой Улан-Удэ (Бурятия) 03

В паблике во ВКонтакте «Злой Улан-Удэ» горожане пожаловались на вредителей, оставивших пакет с мусором в лифте. Мешок набили банками из-под энергетиков.

Авторы поста намерены найти виновников по камерам. «Кто за вас его отсюда уберет? Вы думаете, добрые соседи, которым надоело нюхать вонь от вашего пакета, унесут его в мусорный бак? Нет, так и ездит в лифте», - написали очевидцы.

«Свиньи», «Обленились совсем», - негодуют пользователи в комментариях.

Другие жители добавили, что есть «умники», которые ставят пакеты с мусором возле подъездного крыльца или бросают их в урны около дома.

Теги
мусор

Все новости

Обленившиеся улан-удэнцы оставили мусор в лифте
03.02.2026 в 17:10
Бурятские туристы будут вынуждены декларировать вывоз валюты
03.02.2026 в 17:06
Врач Бурятии раскрыла тайны профессии в своей книге
03.02.2026 в 17:04
В Бурятии за 123 миллиона отремонтировали студенческую общагу
03.02.2026 в 16:38
Пулевики из Бурятии стали серебряными призерами чемпионата России
03.02.2026 в 16:19
В Бурятии специалист почты прикарманил пенсии двух умерших стариков
03.02.2026 в 15:48
В Бурятии для участников СВО и их семей в МФЦ заработало «одно окно»
03.02.2026 в 15:31
Еще один турист из Улан-Удэ испортил себе отдых в Таиланде
03.02.2026 в 15:25
В Улан-Удэ жильцам 211 домов сделают перерасчет платы за отопление
03.02.2026 в 14:58
«За четыре месяца водитель не выплатил ни копейки»
03.02.2026 в 14:32
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
Бурятские туристы будут вынуждены декларировать вывоз валюты
В стране вводятся ограничения на перевозку за границу не только валюты, но и рублей
03.02.2026 в 17:06
Врач Бурятии раскрыла тайны профессии в своей книге
Ее выпуск она приурочила ко Всемирному дню женщины-врача
03.02.2026 в 17:04
В Бурятии за 123 миллиона отремонтировали студенческую общагу
В ней живут учащиеся Политехнического техникума Селенгинска
03.02.2026 в 16:38
В Бурятии специалист почты прикарманил пенсии двух умерших стариков
За это он получил три года «строгача»
03.02.2026 в 15:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru