Общество 03.02.2026 в 17:10
Обленившиеся улан-удэнцы оставили мусор в лифте
Вредителей будут искать по камерам
Текст: Карина Перова
В паблике во ВКонтакте «Злой Улан-Удэ» горожане пожаловались на вредителей, оставивших пакет с мусором в лифте. Мешок набили банками из-под энергетиков.
Авторы поста намерены найти виновников по камерам. «Кто за вас его отсюда уберет? Вы думаете, добрые соседи, которым надоело нюхать вонь от вашего пакета, унесут его в мусорный бак? Нет, так и ездит в лифте», - написали очевидцы.
«Свиньи», «Обленились совсем», - негодуют пользователи в комментариях.
Другие жители добавили, что есть «умники», которые ставят пакеты с мусором возле подъездного крыльца или бросают их в урны около дома.
Тегимусор