Обленившиеся улан-удэнцы оставили мусор в лифте

В паблике во ВКонтакте «Злой Улан-Удэ» горожане пожаловались на вредителей, оставивших пакет с мусором в лифте. Мешок набили банками из-под энергетиков.

Авторы поста намерены найти виновников по камерам. «Кто за вас его отсюда уберет? Вы думаете, добрые соседи, которым надоело нюхать вонь от вашего пакета, унесут его в мусорный бак? Нет, так и ездит в лифте», - написали очевидцы.

«Свиньи», «Обленились совсем», - негодуют пользователи в комментариях.

Другие жители добавили, что есть «умники», которые ставят пакеты с мусором возле подъездного крыльца или бросают их в урны около дома.