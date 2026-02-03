Общество 03.02.2026 в 17:06

Бурятские туристы будут вынуждены декларировать вывоз валюты

В стране вводятся ограничения на перевозку за границу не только валюты, но и рублей
Текст: Иван Иванов
Ограничения на вывоз из России наличных рублей и золота в слитках будут введены указом президента страны, сообщает "Интерфакс". В рамках плана "обеления" экономики, с 1 сентября планируется запрет на вывоз золота в слитках весом свыше 100 г, а также наличных рублей в странах ЕАЭС, превышающих эквивалент $10 тыс. Исключение — путешественники с разрешением от Пробирной палаты, вылетающие с определённых аэропортов.

Планируется также ввести ограничение на вывоз рублей в страны ЕАЭС. Для юрлиц и ИП весь наличный капитал по вывозе будет требовать уведомления при выезде через аэропорты. Эти меры направлены на сокращение риска вывода капитала и борьбы с нелегальной деятельностью.

Также важно, что туристы, выезжающие из Бурятии, тоже попадут под новые ограничения. Им потребуется декларировать наличные и золото, а также учитывать лимиты и требования к документам для избежания проблем при выезде. В Бурятии туроператоры отреагировали на новость сдержанно.

«При обычных туристических поездках сумма в 10 000 $ довольно большая и чаще всего она набирается лишь при выезде семей и групп в несколько  человек. Поэтому и рубли и доллары проще распределить между путешественниками, чтобы меньше было вопросов», - сообщил менеджер по туризму одной из фирм Улан-Удэ. Напомним, что государствами - членами ЕАЭС на данный момент являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

