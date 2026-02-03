Общество 03.02.2026 в 19:40

«Замороженные» дома в Иркутской области чиновники предлагают расселить

На такое решение их вынудили слишком частые коммунальные аварии
Текст: Иван Иванов
Мэр Бодайбо Евгений Юмашев попросил у Минстроя РФ 273 миллиона рублей на расселение 11 аварийных домов, которые четыре дня назад попали в зону ЧС из-за аварии на водоводе. Видео с отчетом мэра опубликовано в Telegram-канале губернатора.

«Если бы мы эти 11 домов расселили, то есть мы бы не несли уже большие затраты по их восстановлению. Большинство жителей по законодательству получат денежную компенсацию. Часть жилых помещений нам необходимо будет купить, которых в избытке в городе Бодайбо, и проблем с этим совершенно нет», — подчеркнул Юмашев.

Как сообщает информационное агентство «Ирсити.ру», в целом требуется 273 миллиона рублей из федерального бюджета. Бодайбинский район готов софинансировать 25% от этой суммы, то есть 91 миллион рублей, заверил мэр. По его словам, это нужно, чтобы сэкономить ресурсы, время и в первоочередном порядке расселить эти дома.

По информации Юмашева, к вечеру 2 февраля завершился монтаж временного водовода, заканчивалась укладка греющего кабеля и теплоизоляции. Также обследованы котельные.
Как уточнил мэр Бодайбо, одна котельная «выведена на горячий режим», и она уже отапливает соседнее производственное предприятие. Сегодня, 3 февраля, будут пытаться подавать тепло в жилой фонд. Юмашев добавил, что с этим есть проблемы из-за замороженных участков.

Он также сообщил, что 3 февраля планируется запустить воду на теплоисточники. Учитывая острый дефицит бюджета Иркутской области, да и в целом в стране денег не хватает на многие социальные цели, вполне вероятно, что деньги мэр Бодайбо точно не получит. Важно было не доводить ситуацию с ЖКХ до такого состояния, чтобы дома действительно начали разрушаться. И теперь чиновники просят деньги из бюджета, что выглядит довольно странно.

