Общество 04.02.2026 в 09:19

Врачи Бурятии рассказали, как уберечь себя от рака

Они дали простые и действенные рекомендации
Текст: Елена Кокорина
Сегодня, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы против рака, и врачи Бурятии поделились ценной информацией как избежать этого страшного заболевания. Оказывается, чтобы снизить риск онкологических заболеваний, первое, на что стоит обратить внимание — это питание.

- Разнообразная и сбалансированная диета, богатая фруктами, овощами, цельными злаками и нежирными белками, может значительно улучшить здоровье. Избегайте переработанных продуктов и избыточного потребления сахара и жиров, - пишут в группе Закаменской ЦРБ.

Регулярная физическая активность — еще один ключевой аспект профилактики рака. Умеренные физические нагрузки, такие как ходьба, бег, плавание или занятия спортом, помогают поддерживать здоровый вес и улучшают общее самочувствие. Заниматься физической активностью рекомендуется не менее 150 минут в неделю.

Следует полностью отказаться от вредных привычек - курения и употребления алкоголя. Это поможет существенно снизить риски.

- Регулярные медосмотры и скрининговые тесты также играют большую роль в раннем выявлении рака. Не забывайте проходить проверки, особенно если у вас есть семейная предрасположенность к определенным видам опухолей. Раннее выявление может значительно повысить шансы на успешное лечение, - отметили врачи.

Помимо этого, обратите внимание на уровень стресса. Он может оказывать негативное воздействие на организм, поэтому важно выделять время на отдых. Медитации, йога и занятия хобби могут помочь сохранить внутреннее равновесие.

Защита кожи от ультрафиолетового излучения поможет предотвратить рак кожи. Используйте солнцезащитные кремы, носите защитную одежду и избегайте солнца в часы пик, чтобы снизить риск повреждения кожи. Создайте для себя здоровые привычки, которые помогут укрепить иммунитет и снизить шансы на развитие онкологических заболеваний. Проверьте здоровье на диспансеризации — по ОМС это можно сделать бесплатно.

Фото: freepik

