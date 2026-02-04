Общество 04.02.2026 в 09:32
Экс-министр правительства Забайкалья отбился от правоохранителей
Суд отказал силовикам в возбуждении уголовного дела в отношении Алдара Доржиева
Текст: Иван Иванов
Забайкальский краевой суд во второй раз отказал прокуратуре в возбуждении уголовного дела против Алдара Бальжирова — экс-министра строительства региона, который сначала работал в ДНР, а затем добровольцем ушёл на СВО. Правоохранители хотели привлечь бывшего чиновника по статьям «Халатность» и «Злостное неисполнение приговора суда», сообщает ZAB.RU.
Дело тянется с августа 2025 года, когда следователь прекратил уголовное производство против Бальжирова и еще двоих экс-чиновников — бывшего главы Балейского района Сергея Гальченко и экс-главы Шилки Сергея Сиволапа. Все они проходили по статьям «Халатность» и «Злостное неисполнение приговора суда» из-за задержек выплат компенсаций пострадавшим от катастрофического паводка 2021 года.
Этот паводок стал серьёзной бедой для Забайкалья — вода смыла дома, дороги и мосты. Люди месяцами ждали обещанных компенсаций за утрату жилья, что связывают с возможными нарушениями в работе министерства. Следственный комитет настаивал на отмене решения о прекращении дела и требовал провести судебную бухгалтерскую экспертизу расходования средств и повторные допросы пострадавших.
Прокуратура поддержала СК и подала апелляцию после отказа возобновить дело в ноябре 2025-го. Однако защита Бальжирова настаивала, что все проверки выполнены, компенсации выплатили, состава преступления нет. 2 февраля краевой суд окончательно отклонил апелляцию, оставив в силе решение первой инстанции.
Это решение означает, что по этому эпизоду Бальжиров юридически чист. Сейчас он находится в зоне СВО, отправившись туда после работы в Старобешевском районе ДНР.
Напомним, до назначения в Забайкалье в 2022 году Алдар Бальжиров работал директором регионального оператора ТКО «ЭкоАльянс» в Бурятии.
