Общество 04.02.2026 в 09:37

Житель Бурятии несколько дней проходил с застрявшей костью

Она встала поперек просвета пищевода
Текст: Карина Перова
Фото: БСМП

«Опасный ужин»: житель Бурятии проглотил острую кость. Та встала поперек просвета пищевода. Об этом мужчина узнал не сразу – несколько дней его беспокоили боль в гортани и постоянное ощущение «чего-то мешающего».

Ему оказали помощь врачи-эндоскописты БСМП. Медикам удалось аккуратно и бескровно извлечь кость с помощью эндоскопа, избежав полостной операции.

«Опасность в том, что острый предмет может перфорировать (проколоть) стенку пищевода, вызвать тяжелое воспаление средостения или кровотечение. Даже тупой предмет, долго находясь в пищеводе, вызывает пролежни и некроз», - отметил заведующий эндоскопическим отделением БСМП Ким Цыденов.

Специалисты призывают есть не торопясь, быть предельно внимательными с рыбой и мясом на кости.

«Если кость застряла – не пытайтесь протолкнуть её или «сглотнуть»! Это опасно. При любом дискомфорте – сразу к врачу», - заключили в больнице.

БСМП медпомощь

