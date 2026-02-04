Общество 04.02.2026 в 10:10
Начало Сагаалгана в Бурятии будет «сухим»
В первый день Белого месяца не будут продавать алкоголь
Текст: Карина Перова
В Бурятии 18 февраля, в первый день Сагаалгана, будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Напомним, ограничение прописано в республиканском «сухом законе», который вступил в силу с 1 марта 2025 года.
Соблюдение временного запрета контролируют уполномоченные органы в сфере торговли и правоохранительные структуры.
Штрафы составляют: на должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. рублей.
Тегисухой закон Сагаалган