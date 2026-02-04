В центре Улан-Удэ снова запретили занимать полосу для автобусов

На проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ с сегодняшнего дня, с 4 февраля, возобновили работу камеры, фиксирующей нарушения движения по полосе для автобусов.

Напомним, комплекс отключили в августе прошлого года, когда проходили дорожные работы.

По правилам на дорогах с полосой для общественного транспорта запрещены движение и остановка других транспортных средств, за исключением школьных автобусов и такси.

«В прошлом году собственникам транспортных средств направлено 14 тысяч постановлений по ч.1.1. ст. 12.17 КРФ об АП», - отметили в ГАИ республики.