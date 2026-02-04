Общество 04.02.2026 в 11:42

«Она была вся в сыпи, тряслась от ужаса»

Сибирячка обвинила пансионат в издевательствах над матерью
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Она была вся в сыпи, тряслась от ужаса»
Фото: предоставлены Еленой Аксеновой
Новосибирская пенсионерка Татьяна Аксенова половину жизни трудилась инженером на заводе, после перестройки работала продавцом. Женщина вырастила двух детей — Елену и Алексея, они построили карьеру и переехали в Москву и Екатеринбург. В 49 лет Татьяна заболела диабетом второго типа, за 20 лет пережила четыре инсульта.

- Четыре года с мамой была сиделка, она ухаживала за ней, готовила и убирала, ставила ей инсулин. Но в прошлом году у мамы началась деменция, она стала плохо разговаривать, ходила с опорой. Ей нужно было постоянное наблюдение врачей, и мы стали искать пансионат. Знакомые порекомендовали один из филиалов крупной сети пансионатов. В октябре я все посмотрела, подписала договор и привезла маму. Все нас устраивало: заведующая, персонал, медсестры всегда были на связи. В ноябре я приехала проверить: мама была ухоженная, наряжалась и участвовала в праздниках. Я вернулась в Москву, а 25 ноября мне вдруг сообщили, что наш корпус временно закрыли, якобы там прорвало трубу. И всех 28 постояльцев переводят в другое учреждение. Это было сделано без согласования, нас просто поставили перед фактом, - рассказала КП-Новосибирск Елена, дочка пенсионерки.

Елена в тот момент была в Москве и не смогла сразу прилететь. Дочка стала звонить новой управляющей, просила снять видео: показать маму и ее палату, условия содержания. Только перед Новым годом прислали фото: Татьяна сидела в инвалидном кресле с елочкой в руках рядом с Дедом Морозом. Дочка возмутилась:

- Мама выглядела плохо, на правой руке у нее была красная сыпь, похожая на чесотку. Я стала звонить управляющей и требовать снять видео, меня успокаивали, якобы это «потница». В конце концов мне прислали ролик, правая рука и бок у нее все были в сыпи, - рассказала Елена Аксенова.

В пансионате объявляли карантин и родных не пускали к пенсионерам. Только 31 января Елена забрала маму из пансионата: пожилая женщина выглядела истощенной. По словам дочери, ее выписали с чужими халатиками в инвалидной коляске. Ходунки и другую одежду, со слов дочки, не отдали.

- Заведующий показал лист назначений: маму, оказывается, не только заразили чесоткой, но и лечили от нее сильнодействующими препаратами, которые назначают здоровым людям. Она похудела на 10-12 килограмм, до истощения. Мама оглохла, практически перестала разговаривать, только просила есть. Начала бояться незнакомых людей, ее трясло от ужаса. Сейчас мы поместили маму в другой пансионат, ей дают все препараты, чесотка проходит. Родственники других постояльцев тоже жаловались: пенсионеров недостаточно кормили, всю одежду свалили в общий шкаф, и старики носили чужие вещи, - рассказала КП-Новосибирск Елена.

Сибирячка говорит, что оплатила 69 тысяч рублей за месяц в пансионате, деньги переводила на карту директору. И теперь она готовит жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру Новосибирской области.

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с другими семьями, чьи родственники тоже были в пансионате: они тоже пожаловались на условия, в которых жили пожилые люди.

- Когда я приехала и увидела маму, была в ужасе. Неухоженная, худая, вся в какой-то сыпи. Расчесы на теле. Мама плакала, молила забрать ее домой. Мы отвезли ее к себе, сейчас она в хорошем пансионате, - рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

Директор пансионата отказался общаться со СМИ и комментировать ситуацию. Тем временем юристы советуют пострадавшим обращаться в Роспотребнадзор, чтобы в пансионате провели проверку из-за вспышки чесотки. Также родственники могут вернуть деньги за некачественные услуги.

Все новости

В Бурятии главе района и ресурснику внесли представления
04.02.2026 в 12:31
Жители Бодайбо почти неделю сидят без отопления
04.02.2026 в 11:55
В Улан-Удэ «чертова дюжина» светофоров будет работать круглые сутки
04.02.2026 в 11:43
«Она была вся в сыпи, тряслась от ужаса»
04.02.2026 в 11:42
В центре Улан-Удэ снова запретили занимать полосу для автобусов
04.02.2026 в 11:28
Житель Бурятии получил 50 тысяч за «саранку»
04.02.2026 в 11:09
Больше 600 миллионов рублей испарились при ремонте теплотрассы в Улан-Удэ
04.02.2026 в 10:30
Начало Сагаалгана в Бурятии будет «сухим»
04.02.2026 в 10:10
В Бурятии скончался экс-замминистра сельского хозяйства
04.02.2026 в 09:58
Житель Бурятии несколько дней проходил с застрявшей костью
04.02.2026 в 09:37
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
В Бурятии главе района и ресурснику внесли представления
В Татаурово ранее произошла коммунальная авария
04.02.2026 в 12:31
В Улан-Удэ «чертова дюжина» светофоров будет работать круглые сутки
Решение приняли для снижения аварийности в темное время
04.02.2026 в 11:43
В центре Улан-Удэ снова запретили занимать полосу для автобусов
На проспекте 50-летия Октября вновь заработала камера
04.02.2026 в 11:28
Житель Бурятии получил 50 тысяч за «саранку»
Он создал логотип для юбилея БГСХА
04.02.2026 в 11:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru