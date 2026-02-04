Общество 04.02.2026 в 11:42
«Она была вся в сыпи, тряслась от ужаса»
Сибирячка обвинила пансионат в издевательствах над матерью
Текст: КП-Новосибирск
Новосибирская пенсионерка Татьяна Аксенова половину жизни трудилась инженером на заводе, после перестройки работала продавцом. Женщина вырастила двух детей — Елену и Алексея, они построили карьеру и переехали в Москву и Екатеринбург. В 49 лет Татьяна заболела диабетом второго типа, за 20 лет пережила четыре инсульта.
- Четыре года с мамой была сиделка, она ухаживала за ней, готовила и убирала, ставила ей инсулин. Но в прошлом году у мамы началась деменция, она стала плохо разговаривать, ходила с опорой. Ей нужно было постоянное наблюдение врачей, и мы стали искать пансионат. Знакомые порекомендовали один из филиалов крупной сети пансионатов. В октябре я все посмотрела, подписала договор и привезла маму. Все нас устраивало: заведующая, персонал, медсестры всегда были на связи. В ноябре я приехала проверить: мама была ухоженная, наряжалась и участвовала в праздниках. Я вернулась в Москву, а 25 ноября мне вдруг сообщили, что наш корпус временно закрыли, якобы там прорвало трубу. И всех 28 постояльцев переводят в другое учреждение. Это было сделано без согласования, нас просто поставили перед фактом, - рассказала КП-Новосибирск Елена, дочка пенсионерки.
Елена в тот момент была в Москве и не смогла сразу прилететь. Дочка стала звонить новой управляющей, просила снять видео: показать маму и ее палату, условия содержания. Только перед Новым годом прислали фото: Татьяна сидела в инвалидном кресле с елочкой в руках рядом с Дедом Морозом. Дочка возмутилась:
- Мама выглядела плохо, на правой руке у нее была красная сыпь, похожая на чесотку. Я стала звонить управляющей и требовать снять видео, меня успокаивали, якобы это «потница». В конце концов мне прислали ролик, правая рука и бок у нее все были в сыпи, - рассказала Елена Аксенова.
В пансионате объявляли карантин и родных не пускали к пенсионерам. Только 31 января Елена забрала маму из пансионата: пожилая женщина выглядела истощенной. По словам дочери, ее выписали с чужими халатиками в инвалидной коляске. Ходунки и другую одежду, со слов дочки, не отдали.
- Заведующий показал лист назначений: маму, оказывается, не только заразили чесоткой, но и лечили от нее сильнодействующими препаратами, которые назначают здоровым людям. Она похудела на 10-12 килограмм, до истощения. Мама оглохла, практически перестала разговаривать, только просила есть. Начала бояться незнакомых людей, ее трясло от ужаса. Сейчас мы поместили маму в другой пансионат, ей дают все препараты, чесотка проходит. Родственники других постояльцев тоже жаловались: пенсионеров недостаточно кормили, всю одежду свалили в общий шкаф, и старики носили чужие вещи, - рассказала КП-Новосибирск Елена.
Сибирячка говорит, что оплатила 69 тысяч рублей за месяц в пансионате, деньги переводила на карту директору. И теперь она готовит жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру Новосибирской области.
Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с другими семьями, чьи родственники тоже были в пансионате: они тоже пожаловались на условия, в которых жили пожилые люди.
- Когда я приехала и увидела маму, была в ужасе. Неухоженная, худая, вся в какой-то сыпи. Расчесы на теле. Мама плакала, молила забрать ее домой. Мы отвезли ее к себе, сейчас она в хорошем пансионате, - рассказала КП-Новосибирск сибирячка.
Директор пансионата отказался общаться со СМИ и комментировать ситуацию. Тем временем юристы советуют пострадавшим обращаться в Роспотребнадзор, чтобы в пансионате провели проверку из-за вспышки чесотки. Также родственники могут вернуть деньги за некачественные услуги.
