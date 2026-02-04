В Бурятии главе района и ресурснику внесли представления

В прокуратуре Бурятии внесли представление главе Прибайкальского района Николаю Коновалову и директору ООО «ЖКХ Прибайкалье» после коммунальной аварии в селе Татаурово. Напомним, в квартирах жителей резко похолодало.

Там перемерз трубопровод глубинного насоса, из-за чего упало давление на теплотрассе и, соответственно, снизилось качество теплоснабжения в жилых домах и на иных объектах. После аварийных работ подачу тепла восстановили.

Вместе с тем прокурорская проверка показала, что температурный режим котельной не соответствует установленным параметрам. Также не была соблюдена нормативная температура в жилых помещениях и социальных учреждениях.

Помимо представления, на руководителя ресурсоснабжающей организации завели дела об административных правонарушениях за нарушение нормативного уровня обеспечения населения коммунальными услугами и нарушение правил эксплуатации энергопотребляющих установок, тепловых сетей.

Ранее глава поселения пообещала сделать жителям перерасчет платы за отопление на 50%.

«Проводится доследственная проверка по факту предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. Проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения, а также произведение перерасчета гражданам коммунальной платы находятся на контроле прокуратуры республики», - заключили в надзорном ведомстве.