Общество 04.02.2026 в 12:52

Улан-удэнец сядет за преступный бизнес бывшего мужа своей девушки

За содействие в наркоторговле на мужчину завели 14 уголовных дел
Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнец сядет за преступный бизнес бывшего мужа своей девушки

32-летний житель Улан-Удэ заработал себе 14 уголовных дел за то, что связался с бывшим мужем своей сожительницы. Молодого человека втянули в наркобизнес в котором он выполнял роль фасовщика и закладчика героина.

- Задержанный, сблизившись с новой сожительницей, был вовлечён в преступную деятельность её бывшего мужа. Последний, являясь организатором наркобизнеса, поддерживал связь с бывшей супругой и использовал ее для вербовки.
Преступная схема осуществлялась дистанционно через мессенджеры: организатор передавал подопечному крупные партии героина, давал указания по расфасовке и адресам для «закладок». Задержанный забирал и размещал наркотики в тайниках на территории города, - рассказали в полиции республики.

В МВД добавили, что сейчас ы отношении задержанного возбуждено 14 уголовных дел.
В настоящее время устанавливаются все причастные к преступной деятельности лица, включая организатора.

Фото: МВД РБ

 

