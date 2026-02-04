Общество 04.02.2026 в 13:00
«Аэрофлот» повысил фиксированные тарифы на рейсы из Улан-Удэ до Москвы
«Плоские» тарифы перевозчика «распухли» в цене
Текст: Иван Иванов
«Аэрофлот» объявил о росте цен на «плоские» тарифы — фиксированные цены на билеты, которые остаются неизменными в течение всего года, сообщает «Коммерсант». Новые цены стартуют с 29 марта.
Объем повышения стоимости билетов зависит от направления. Например, стоимость перелета из Москвы на Дальний Восток увеличится примерно на 16%. Так, цена билета в один конец возрастет с 18 до 21 тысячи рублей, а двухсторонний билет — с 30 до 35 тысяч рублей. Помимо «Аэрофлота», дочерняя компания «Россия» подняла цены примерно на 25%, передвигая стоимость одного билета в один конец с 16 до 20 тысяч рублей, а туда-обратно — с 20 до 33 тысяч. Аналогичные изменения произошли и у авиакомпании iFly, которая работает по схеме «мокрого» лизинга.
В «Аэрофлоте» объяснили повышение тарифов ростом затрат на наземное обслуживание в аэропортах. Руководство компании отмечает, что расходы на аэропортовые услуги могут достигать до 30% стоимости билета по отдельным направлениям. В октябре прошлого года генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский предупредил о возможных рисках подорожания билетов. Также известно, что в сентябре авиакомпания предлагала перераспределить часть государственных субсидий — с рейсов в европейскую часть страны на направления дальнего Востока.
Важно отметить, что для жителей Бурятии существуют льготные тарифы на рейсы из Москвы до Улан-Удэ. Эти специальные предложения помогают сделать перелеты более доступными для местных жителей, несмотря на общий рост цен.
Общая картина показывает, что повышение тарифов связано с увеличением расходов на обслуживание самолетов, которые к тому же стареют из-за отсутствия с 2022 года возможности авиапредприятий обновлять авиационную технику в связи с международными санкциями. Но для пассажиров, особенно тех, у кого есть возможность воспользоваться льготными тарифами, новые цены не обязательно означают полный отказ от дальних путешествий.
