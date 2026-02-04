Общество 04.02.2026 в 13:31

Сутки в обычной гостинице Улан-Удэ обошлись мужчине в 80 тысяч рублей

Пока он спал знакомая опустошила его банковский счет
Текст: Елена Кокорина
Сутки в обычной гостинице Улан-Удэ обошлись мужчине в 80 тысяч рублей

Молодая и ушлая жительница Улан-Удэ обобрала своего знакомого до нитки, украв у него банковскую карту, наушники, наличность в сумме 6 тысяч рублей и SIM-карту мобильного телефона. Ее она вынула, чтобы ему не приходили сообщения, пока она опустошает его счет с помощью банкомата.

28 января с заявлением о краже мужчина обратился в полицию, сообщив, что накануне вечером пригласил знакомую женщину в гостиничный номер, где они вместе распивали спиртное.
- Проснувшись он обнаружил исчезновение женщины и принадлежащих ему вещей.
Проверив состояние своего счета в мобильном приложении, он увидел списание 72 тысяч рублей и заблокировал карту, предотвратив дальнейшие потери, - рассказали в полиции республики.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 26-летнюю ранее судимую за аналогичные преступления местную жительницу. Она признала свою вину и пояснила, что извлекла SIM-карту из телефона жертвы специально, чтобы предотвратить получение SMS-сообщений о транзакциях с банковской картой.
В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статьям «Кража с банковского счёта и «Тайное хищение чужого имущества»

Фото: loon.site

