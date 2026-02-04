Жители Бурятии теряют деньги из-за сомнительных ссылок

Из-за своего любопытства, 62-летний житель Бурятии попался в ловушку мошенников. Открыв неизвестную ссылку, он дал доступ к своим личным данным, благодаря которым преступники оформили на его имя кредит.

Мужчина обратился в полицию Северобайкальска и рассказал, что на его электронную почту пришло письмо об оформлении кредита на 156 000 рублей, а затем стали поступать сообщения с договорами и графиками платежей.

- Оказалось, что ранее пожилому мужчине в одном из мессенджеров поступило сообщение с apk-файлом со словами «Час назад был живой, погиб в автокатастрофе» с указанием даты и ссылкой. Из любопытства он сразу перешел по ссылке, благодаря чему мошенники завладели его персональными данными и оформили на его имя кредит, - сообщили в полиции республики.

По аналогичной схеме обманули и 42-летнюю жительницу Улан-Удэ. Поздно вечером она получила сообщение от своей знакомой с текстом: «Привет, это ты на фотографии или нет?».

- Фотографии в сообщении не было, но был файл, нажав на который заявительница увидела, что на ее телефон стало загружаться неизвестное приложение. Не придав этому никакого значения, она легла спать, но утром увидела сообщения с кодами подтверждения. Проверив счета, заявительница обнаружила, что у нее были похищено 16 тысяч рублей.

Фото: loon.site