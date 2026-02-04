В Бурятии многодетный отец открыл по соцконтракту столярную мастерскую

В Бурятии в 2026 году продолжилась реализация программы по поддержке жителей в виде социального контракта. Участниками проекта планируют стать еще почти 2 тысячи человек. В бюджете на эти цели заложено более 451 млн рублей.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, одним из получателей этой меры соцподдержки стал многодетный отец из Курумканского района Анатолий Доржиев. На средства государственной помощи он открыл и оборудовал свою столярную мастерскую. Анатолий с детства увлекался работой по дереву. Для него это больше, чем профессия - это настоящее искусство.- В январе прошлого года я обратился в отдел социальной защиты за получением государственной социальной помощи, которая позволила мне организовать свой небольшой бизнес, - рассказывает Анатолий. - Несмотря на страсть к своему делу, долгое время у меня не хватало ресурсов, чтобы организовать полноценную производственную базу. Именно тогда я узнал в социальных сетях нашего района о программе социального контракта. Меня проконсультировали, курировали на всех этапах. И я получил одобрение. На средства социального контракта приобрел необходимое оборудование и начал новую главу в своей профессиональной жизни.Благодаря качественной работе и индивидуальному подходу к каждому клиенту, столярная мастерская Анатолия начала привлекать внимание. Люди оценили уникальные изделия, изготовленные вручную, ценящие надежность и эстетику дерева.- По мере роста популярности бизнеса я понял, что возможностей для развития гораздо больше, чем казалось вначале. Моя мастерская стала предлагать клиентам широкий спектр услуг, в том числе изготовление мебели на заказ. Сейчас моя продукция востребована не только среди местных жителей, но и клиентами из соседних регионов. Каждый заказ позволяет творчески подходить к процессу изготовления, создавая настоящие произведения искусства. Теперь, имея опыт и устойчивое положение на рынке, планирую дальнейшее развитие своего дела, - рассказал мастер.История Анатолия Доржиева служит ярким примером того, насколько важна поддержка государства. Благодаря социальным контрактам тысячи жителей Бурятии получают шанс построить своё будущее, занимаясь любимым делом.- В 2025 году в Курумканском районе участниками соцконтракта стали более 30 сельчан, муниципалитет получил на реализацию программы 6,1 млн рублей. Более половины из этой суммы - 3,3 млн рублей - помогли 10 гражданам открыть и начал развивать свою предпринимательскую деятельность, - сообщила начальник районного отдела социальной защиты населения Лариса Элбенова.Напомним, поддержка по соцконтрактам идет в рамках нацпроекта «Семья», реализуемого в республики по поручению президента России Владимира Путина. В 2025 году соцконтрактами воспользовались 2117 жителей Бурятии. Общий объем финансирования составил порядка 445 млн рублей.