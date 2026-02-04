Общество 04.02.2026 в 14:52

Жительница Бурятии не могла попасть к закрывшимся в доме детям

Женщина вызвала спасателей
Текст: Карина Перова
Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

В селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии сегодня днем матери двух детей 4 и 5 лет пришлось вызывать спасателей БРПСС. Когда женщина вышла во двор, малыши заперлись в доме.

Попасть в жилище она не смогла – дети закрылись на защелку. Сельчанка обратилась за помощью к сотрудникам Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Прибывшие специалисты с помощью слесарного инструмента вскрыли окно и проникли в дом, после чего помогли матери зайти.

«Медицинская помощь не потребовалась – оба ребенка были в удовлетворительном состоянии», - отметили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

© 2012 — 2026
