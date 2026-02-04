В Улан-Удэ студент потерял деньги на фейковой аренде квартиры

В полицию Улан-Удэ с заявлением обратился 20-летний местный житель. Он рассказал, что на сайте, специализирующемся на съеме квартир, он нашел объявление о сдаче квартиры в аренду. Молодой человек откликнулся на предложение и решил обсудить условия сделки, не подозревая, что общается с мошенницей.

- Автор объявления предложила перейти в мессенджер для дальнейшего общения и прислала там ссылку для оплаты. Парень перешел по ней, ввел данные банковской карты и перевел 24 тысячи рублей. После получения денег мошенница перестала выходить на связь, - рассказали в полиции республики.

В МВД добавили, что за минувшие сутки в Бурятии было зарегистрировано 11 случаев мошенничества. Общий материальный ущерб жителей Бурятии составил свыше 490 тысяч рублей.

Фото: freepik



