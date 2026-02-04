В Улан-Удэ испытают прибор для помощи пациентам с нейрогенной дисфагией

В этом году в Улан-Удэ на площадках Городской больницы № 4 и Республиканской клинической больницы будут тестировать эффективность нового прибора. Он предназначен для помощи пациентам с нейрогенной дисфагией – тяжелым нарушением глотания, обусловленным поражением центральной или периферической нервной системы, отметили в минздраве региона.

Это разработка Института нейрореабилитации и восстановительных технологий Российского центра неврологии и нейронаук. Предварительные испытания уже подтвердили безопасность и эффективность опытного образца прибора для комплексной реабилитации пациентов неврологического профиля с синдромом дисфагии вследствие инсульта, болезней Паркинсона, Вильсона-Коновалова, двигательного нейрона.

«В планах на этот год – получить обратную связь от прямых пользователей нашего прибора. Протокол для сбора клинических данных уже разработан, и мы надеемся на активное участие наших коллег из регионов», - сообщила директор Института нейрореабилитации и восстановительных технологий Российского центра неврологии и нейронаук Наталья Супонева.