Общество 04.02.2026 в 16:38

Монголия построит собственный сталелитейный комбинат с помощью иностранных инвесторов

Страна идет по пути индустриализации, опираясь на гигантские залежи руды и угля
Текст: Иван Иванов
Монголия построит собственный сталелитейный комбинат с помощью иностранных инвесторов
Фото: freepik.com
Монголия планирует объявить международный открытый тендер на строительство сталелитейного завода. Об этом заявил министр промышленности и минеральных ресурсов страны Гонгорын Дамдинням, сообщает информационное агентство «Монцамэ». Согласно предварительному технико-экономическому обоснованию (ТЭО) проекта, планируется создание сталелитейного комплекса с общим объемом инвестиций в размере 806 миллионов долларов США.

Развитие собственной металлургической промышленности стало важной стратегической задачей для Монголии.

«Монголия стремится снизить свою зависимость от импорта готовой продукции и полуфабрикатов из России и Китая, что особенно актуально в условиях глобальных экономических и торговых проблем в мире. Обладая залежами угля и железной руды и других сырьевых материалов, Монголия видит в металлургии возможность обеспечить стабильный рост промышленного сектора», - говорят монгольские экономисты. 

Кроме того, развитие металлургического комплекса поможет создать новые рабочие места и повысить уровень технологической оснащенности страны. Причём за право возвести в Монголии современный сталелитейный комбинат, будут бороться ведущие мировые державы, что обеспечит высокотехнологичное и рентабельное производство. 

В целом, развитие собственной металлургии — стратегический шаг, который способен обеспечить долгосрочный экономический рост и стабильность Монголии.
Монголия

