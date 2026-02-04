Монголия построит собственный сталелитейный комбинат с помощью иностранных инвесторов

Монголия планирует объявить международный открытый тендер на строительство сталелитейного завода. Об этом заявил министр промышленности и минеральных ресурсов страны Гонгорын Дамдинням, сообщает информационное агентство «Монцамэ». Согласно предварительному технико-экономическому обоснованию (ТЭО) проекта, планируется создание сталелитейного комплекса с общим объемом инвестиций в размере 806 миллионов долларов США.Развитие собственной металлургической промышленности стало важной стратегической задачей для Монголии.«Монголия стремится снизить свою зависимость от импорта готовой продукции и полуфабрикатов из России и Китая, что особенно актуально в условиях глобальных экономических и торговых проблем в мире. Обладая залежами угля и железной руды и других сырьевых материалов, Монголия видит в металлургии возможность обеспечить стабильный рост промышленного сектора», - говорят монгольские экономисты.Кроме того, развитие металлургического комплекса поможет создать новые рабочие места и повысить уровень технологической оснащенности страны. Причём за право возвести в Монголии современный сталелитейный комбинат, будут бороться ведущие мировые державы, что обеспечит высокотехнологичное и рентабельное производство.В целом, развитие собственной металлургии — стратегический шаг, который способен обеспечить долгосрочный экономический рост и стабильность Монголии.