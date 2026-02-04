Ветеран СВО из Бурятии добился направления на операцию через прокуратуру

Прокуратура Бурятии внесла представление главному врачу Каменской участковой больницы. В медучреждении не оказали необходимую помощь ветерану СВО с инвалидностью.

Мужчина получил тяжелое ранение, проходил реабилитацию в военном госпитале. После обратился в поселковую больницу. Однако хирург пациента не осмотрел и направление на госпитализацию не выдал.

После этого участник спецоперации пожаловался в прокуратуру. Тогда процесс ускорился – мужчину прооперировали в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна.

«Операция прошла хорошо, сейчас я наблюдаюсь у хирурга. Уже скоро снимут гипс», - рассказал ветеран СВО.