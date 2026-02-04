Общество 04.02.2026 в 17:45

Ветеран СВО из Бурятии добился направления на операцию через прокуратуру

Главврачу больницы внесли представление
A- A+
Текст: Карина Перова
Ветеран СВО из Бурятии добился направления на операцию через прокуратуру
Фото: архив «Номер один»

Прокуратура Бурятии внесла представление главному врачу Каменской участковой больницы. В медучреждении не оказали необходимую помощь ветерану СВО с инвалидностью.

Мужчина получил тяжелое ранение, проходил реабилитацию в военном госпитале. После обратился в поселковую больницу. Однако хирург пациента не осмотрел и направление на госпитализацию не выдал.

После этого участник спецоперации пожаловался в прокуратуру. Тогда процесс ускорился – мужчину прооперировали в Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна.

«Операция прошла хорошо, сейчас я наблюдаюсь у хирурга. Уже скоро снимут гипс», - рассказал ветеран СВО.

Теги
ветеран СВО прокуратура

Все новости

В Улан-Удэ обнаружили стихийные вольеры с крупными собаками
04.02.2026 в 18:03
Ветеран СВО из Бурятии добился направления на операцию через прокуратуру
04.02.2026 в 17:45
Новое качество 4G стало доступно жителям Турунтаево и Иркилика
04.02.2026 в 17:08
Монголия построит собственный сталелитейный комбинат с помощью иностранных инвесторов
04.02.2026 в 16:38
Житель Бурятии выловил сетью золотую рыбку на миллион рублей
04.02.2026 в 16:25
В Бурятии пожилая мать участника СВО замерзает в собственной квартире
04.02.2026 в 16:22
В Улан-Удэ испытают прибор для помощи пациентам с нейрогенной дисфагией
04.02.2026 в 16:04
В Улан-Удэ студент потерял деньги на фейковой аренде квартиры
04.02.2026 в 15:32
ВСЖД направила 78 млн рублей на перевод угольных котельных на электроотопление
04.02.2026 в 15:11
Жительница Бурятии не могла попасть к закрывшимся в доме детям
04.02.2026 в 14:52
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ обнаружили стихийные вольеры с крупными собаками
Сейчас специалисты КГХ ищут владельца
04.02.2026 в 18:03
Монголия построит собственный сталелитейный комбинат с помощью иностранных инвесторов
Страна идет по пути индустриализации, опираясь на гигантские залежи руды и угля
04.02.2026 в 16:38
Житель Бурятии выловил сетью золотую рыбку на миллион рублей
Самку осетра с икрой он хранил у себя дома
04.02.2026 в 16:25
В Бурятии пожилая мать участника СВО замерзает в собственной квартире
Почему произошла такая ситуация и кто в этом виноват, читайте в «Номер один»
04.02.2026 в 16:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru