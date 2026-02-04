В Улан-Удэ обнаружили стихийные вольеры с крупными собаками

В Улан-Удэ сотрудники комитета городского хозяйства во время рейда в районе 111-го квартала обнаружили два самовольно установленных металлических вольера с крупными собаками. У псов есть несмываемые идентификационные метки, сейчас специалисты ищут их владельца.

Хозяина привлекут к административной ответственности в соответствии с законодательством республики за нарушение правил содержания и регистрации домашних животных. Также ему предлагают незамедлительно явиться в КГХ для добровольного урегулирования вопроса. В противном случае вольеры демонтируют и вывезут на штрафплощадку, а с него – взыщут понесенные бюджетные расходы.

«Объект находится на неразграниченной территории, в охранной зоне электросетей. Собаки, взятые из приюта или от отлова, должны содержаться исключительно на территории частной собственности. Размещение вольеров, будок и мест прикорма на муниципальной земле запрещено и создаёт угрозу безопасности граждан, особенно детей», - сказал консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Доржо Батоцыренов.