Общество 04.02.2026 в 18:03

В Улан-Удэ обнаружили стихийные вольеры с крупными собаками

Сейчас специалисты КГХ ищут владельца
Текст: Карина Перова
Фото: комитет городского хозяйства

В Улан-Удэ сотрудники комитета городского хозяйства во время рейда в районе 111-го квартала обнаружили два самовольно установленных металлических вольера с крупными собаками. У псов есть несмываемые идентификационные метки, сейчас специалисты ищут их владельца.

Хозяина привлекут к административной ответственности в соответствии с законодательством республики за нарушение правил содержания и регистрации домашних животных. Также ему предлагают незамедлительно явиться в КГХ для добровольного урегулирования вопроса. В противном случае вольеры демонтируют и вывезут на штрафплощадку, а с него – взыщут понесенные бюджетные расходы.

«Объект находится на неразграниченной территории, в охранной зоне электросетей. Собаки, взятые из приюта или от отлова, должны содержаться исключительно на территории частной собственности. Размещение вольеров, будок и мест прикорма на муниципальной земле запрещено и создаёт угрозу безопасности граждан, особенно детей», - сказал консультант отдела благоустройства комитета городского хозяйства Доржо Батоцыренов. 

  

Теги
КГХ рейд собаки

04.02.2026 в 18:03
Ветеран СВО из Бурятии добился направления на операцию через прокуратуру
04.02.2026 в 17:45
04.02.2026 в 17:45
Новое качество 4G стало доступно жителям Турунтаево и Иркилика
04.02.2026 в 17:08
04.02.2026 в 17:08
Монголия построит собственный сталелитейный комбинат с помощью иностранных инвесторов
04.02.2026 в 16:38
04.02.2026 в 16:38
Житель Бурятии выловил сетью золотую рыбку на миллион рублей
04.02.2026 в 16:25
04.02.2026 в 16:25
В Бурятии пожилая мать участника СВО замерзает в собственной квартире
04.02.2026 в 16:22
04.02.2026 в 16:22
В Улан-Удэ испытают прибор для помощи пациентам с нейрогенной дисфагией
04.02.2026 в 16:04
04.02.2026 в 16:04
В Улан-Удэ студент потерял деньги на фейковой аренде квартиры
04.02.2026 в 15:32
04.02.2026 в 15:32
ВСЖД направила 78 млн рублей на перевод угольных котельных на электроотопление
04.02.2026 в 15:11
04.02.2026 в 15:11
Жительница Бурятии не могла попасть к закрывшимся в доме детям
04.02.2026 в 14:52
04.02.2026 в 14:52
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Ветеран СВО из Бурятии добился направления на операцию через прокуратуру
Главврачу больницы внесли представление
04.02.2026 в 17:45
Монголия построит собственный сталелитейный комбинат с помощью иностранных инвесторов
Страна идет по пути индустриализации, опираясь на гигантские залежи руды и угля
04.02.2026 в 16:38
Житель Бурятии выловил сетью золотую рыбку на миллион рублей
Самку осетра с икрой он хранил у себя дома
04.02.2026 в 16:25
В Бурятии пожилая мать участника СВО замерзает в собственной квартире
Почему произошла такая ситуация и кто в этом виноват, читайте в «Номер один»
04.02.2026 в 16:22
