Вопрос: «Учитывается маткапитал при оценке нуждаемости для единого пособия?

При назначении единого пособия проводится комплексная оценка нуждаемости семьи - в том числе, учитывается имущество на день обращения. Есть имущество, которое не учитывается. Например, доли менее 1/3 на всех членов семьи или жилье, полностью оплаченное средствами целевой господдержки - она обычно предусмотрена на региональном уровне.

Жилье, полностью или частично оплаченное средствами материнского капитала, учитывается в составе имущества в обычном порядке. Перечень имущества - в пп. «з» п. 31 Правил назначения единого пособия из постановления Правительства № 2330

Если у членов семьи больше имущества. Это основание для отказа в едином пособии. Проверка состава имущества - на день обращения.