В Бурятии с организации взыскали 356 тысяч за просрочку проекта

В Бурятии после прокурорской проверки с проектной организации взыскали неустойку в 356 тыс. рублей за нарушения срока выполнения работ. В январе 2025 года Кяхтинская центральная районная больница заключила с этой компанией госконтракт стоимостью 5,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания стационара.

Однако подрядная организация в установленные сроки работы не выполнила, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено не было.

За это районная прокуратура внесла представление главному врачу больницы с требованием обеспечить надлежащий контроль за исполнением контракта.

«По результатам его рассмотрения государственный контракт исполнен, заказчику представлена проектная документация с положительным заключением, с организации взыскана неустойка», - отметили в надзорном ведомстве.