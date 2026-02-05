Общество 05.02.2026 в 15:23

В Бурятии с организации взыскали 356 тысяч за просрочку проекта

Компания должна была сделать ПСД для капремонта стационара больницы
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии с организации взыскали 356 тысяч за просрочку проекта
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии после прокурорской проверки с проектной организации взыскали неустойку в 356 тыс. рублей за нарушения срока выполнения работ. В январе 2025 года Кяхтинская центральная районная больница заключила с этой компанией госконтракт стоимостью 5,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта здания стационара.

Однако подрядная организация в установленные сроки работы не выполнила, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации получено не было.

За это районная прокуратура внесла представление главному врачу больницы с требованием обеспечить надлежащий контроль за исполнением контракта.

«По результатам его рассмотрения государственный контракт исполнен, заказчику представлена проектная документация с положительным заключением, с организации взыскана неустойка», - отметили в надзорном ведомстве.

Теги
контракт проект прокуратура

Все новости

На жителя Бурятии завели уголовное дело после обыска в доме
05.02.2026 в 15:58
В Бурятии с организации взыскали 356 тысяч за просрочку проекта
05.02.2026 в 15:23
Новая авария произошла в Бодайбо
05.02.2026 в 14:37
Американцы кинули улан-удэнский авиазавод
05.02.2026 в 14:30
ТГК-14 в ходе испытания генератора обесточила Читу
05.02.2026 в 14:24
Дашибал Мункожаргалов: «Время героев» будет работать на результат
05.02.2026 в 14:08
На СВО погиб тренер по вольной борьбе из Бурятии
05.02.2026 в 13:42
Школьницы Улан-Удэ показали идеальное владение китайским языком
05.02.2026 в 13:41
Девочка из села Бурятии получила подарки после обращения к президенту
05.02.2026 в 12:48
В Бурятии по президентскому нацпроекту откроют два лечебных учреждения
05.02.2026 в 12:40
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
На жителя Бурятии завели уголовное дело после обыска в доме
За хранение наркотиков ему придется отвечать перед судом
05.02.2026 в 15:58
Новая авария произошла в Бодайбо
Вторую неделю жители города находятся в ледяном апокалипсисе
05.02.2026 в 14:37
Дашибал Мункожаргалов: «Время героев» будет работать на результат
Герой России объяснил, какую пользу президентская программа принесет Бурятии
05.02.2026 в 14:08
На СВО погиб тренер по вольной борьбе из Бурятии
Не стало Сырен-Доржа Халтанова
05.02.2026 в 13:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru