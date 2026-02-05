Общество 05.02.2026 в 16:44

В Бурятии «зеленые пришельцы» могут навредить Байкалу

На Чивыркуйском перешейке обнаружили новые растения
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии «зеленые пришельцы» могут навредить Байкалу
Фото: фонд «Озеро Байкал» (архив)

На Байкале в Бурятии ученые Института общей и экспериментальной биологии СО РАН открыли 18 новых видов растений. Специалисты с июня по август 2025 года изучали флору Чивыркуйского перешейка. Эту территорию в последний раз исследовали более 30 лет назад – в 1991 году.

«Инвентаризация» прошла в рамках проекта «Забота о Байкале: сохраним экосистему Чивыркуйского перешейка», поддержанного Фондом «Озеро Байкал». Выяснилось, что из 18 новых для перешейка видов растений лишь четыре являются аборигенными (местными) – например, незабудка подражающая или астрагал монгольский.

Остальные 14 видов – заносные (адвентивные), попавшие сюда в основном из-за деятельности человека. Ученые тревожатся: такие «зеленые пришельцы» не просто выживают, но активно внедряются в леса, луга, болота, вытесняя коренных обитателей и трансформируя среду Байкала. В большей степени влияют на экосистему такие найденные «вредители», как конопля посевная, бодяк полевой, земляника ананасная, зубчатка обыкновенная, ромашник непахучий и башенница голая. Три вида – бодяк полевой (щавелевый), элодея канадская («водяная чума») и ячмень гривастый – относятся к категории «наиболее опасные инвазивные растения Дальневосточного федерального округа, которые необходимо планомерно организованно уничтожать».

«Сейчас природа перешейка находится в относительно благополучном состоянии, но это не повод для бездействия. Возрастающий туристический поток диктует необходимость принятия дополнительных охранных мер. Именно поэтому реализация проекта «Забота о Байкале» является закономерным и важным этапом развития активной природоохранной деятельности Забайкальского национального парка», - сказал заведующий лабораторией флористики и геоботаники Института общей и экспериментальной биологии СО РАН Олег Аненхонов.

Исследования продолжат и в 2026 году. С учетом всех новых видов общий список флоры Чивыркуйского перешейка теперь составляет 384 вида сосудистых растений.

Теги
байкал растения чивыркуйский перешеек

Все новости

Житель Улан-Удэ простил вымогателя, который грозил прострелить ему колени
05.02.2026 в 17:36
В январе одного пропавшего в Бурятии человека обнаружили мертвым
05.02.2026 в 17:28
Житель Улан-Удэ взыскал компенсацию у продавца за непригодную для проживания квартиру
05.02.2026 в 17:28
МТС запустила ИИ-ассистента ментальной поддержки для молодежи Бурятии
05.02.2026 в 16:52
В Бурятии «зеленые пришельцы» могут навредить Байкалу
05.02.2026 в 16:44
У жителя Улан-Удэ суд конфисковал машину стоимостью 3,5 млн рублей
05.02.2026 в 16:44
Жители Улан-Удэ жалуются на нехватку автобусов
05.02.2026 в 16:14
Судимый житель Улан-Удэ украл у школьницы Айфон
05.02.2026 в 16:07
На жителя Бурятии завели уголовное дело после обыска в доме
05.02.2026 в 15:58
В Бурятии с организации взыскали 356 тысяч за просрочку проекта
05.02.2026 в 15:23
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
В январе одного пропавшего в Бурятии человека обнаружили мертвым
Всего добровольцы отряда «ЛизаАлерт» получили 68 заявок
05.02.2026 в 17:28
Житель Улан-Удэ взыскал компенсацию у продавца за непригодную для проживания квартиру

Мужчина отдал за жилье 15 миллионов, но оно оказалось непригодным для проживания

05.02.2026 в 17:28
У жителя Улан-Удэ суд конфисковал машину стоимостью 3,5 млн рублей
«Тойота Ленд Крузер 200» отправилась в доход государства
05.02.2026 в 16:44
Жители Улан-Удэ жалуются на нехватку автобусов

Жители мкр. Энергетик и 140-х кварталов просят пустить больше автобусов

05.02.2026 в 16:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru