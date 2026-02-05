В Бурятии «зеленые пришельцы» могут навредить Байкалу

На Байкале в Бурятии ученые Института общей и экспериментальной биологии СО РАН открыли 18 новых видов растений. Специалисты с июня по август 2025 года изучали флору Чивыркуйского перешейка. Эту территорию в последний раз исследовали более 30 лет назад – в 1991 году.

«Инвентаризация» прошла в рамках проекта «Забота о Байкале: сохраним экосистему Чивыркуйского перешейка», поддержанного Фондом «Озеро Байкал». Выяснилось, что из 18 новых для перешейка видов растений лишь четыре являются аборигенными (местными) – например, незабудка подражающая или астрагал монгольский.

Остальные 14 видов – заносные (адвентивные), попавшие сюда в основном из-за деятельности человека. Ученые тревожатся: такие «зеленые пришельцы» не просто выживают, но активно внедряются в леса, луга, болота, вытесняя коренных обитателей и трансформируя среду Байкала. В большей степени влияют на экосистему такие найденные «вредители», как конопля посевная, бодяк полевой, земляника ананасная, зубчатка обыкновенная, ромашник непахучий и башенница голая. Три вида – бодяк полевой (щавелевый), элодея канадская («водяная чума») и ячмень гривастый – относятся к категории «наиболее опасные инвазивные растения Дальневосточного федерального округа, которые необходимо планомерно организованно уничтожать».

«Сейчас природа перешейка находится в относительно благополучном состоянии, но это не повод для бездействия. Возрастающий туристический поток диктует необходимость принятия дополнительных охранных мер. Именно поэтому реализация проекта «Забота о Байкале» является закономерным и важным этапом развития активной природоохранной деятельности Забайкальского национального парка», - сказал заведующий лабораторией флористики и геоботаники Института общей и экспериментальной биологии СО РАН Олег Аненхонов.

Исследования продолжат и в 2026 году. С учетом всех новых видов общий список флоры Чивыркуйского перешейка теперь составляет 384 вида сосудистых растений.