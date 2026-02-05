Общество 05.02.2026 в 16:44

У жителя Улан-Удэ суд конфисковал машину стоимостью 3,5 млн рублей

«Тойота Ленд Крузер 200» отправилась в доход государства
Текст: Елена Кокорина
Жителя Улан-Удэ осудили за управление автомобилем в состоянии опьянения и помимо штрафа в 200 тысяч конфисковали в доход государства дорогой внедорожник.

Судом установлено, что ноябрьским вечером мужчина, имея административное наказание за отказ от прохождения свидетельствования на состояние опьянения, снова сел за руль автомобиля пьяным, после чего был задержан сотрудниками ДПС.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ признал подсудимого виновным и оштрафовал на 200 тыс. рублей, лишив прав на два года.

Автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер 200» стоимостью 3,5 млн рублей был конфискован в доход государства.

Фото: loon.site

 

 

