В январе одного пропавшего в Бурятии человека обнаружили мертвым

Поиски пропавших людей зимой осложняются из-за холода, метелей и снега. Тем не менее добровольцы отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии продолжают свою деятельность. За минувший январь поисковики получили 68 заявок.

Из этого числа 55 человек удалось обнаружить живыми, а в одном случае – найти родных. К сожалению, один пропавший погиб. А шесть заявок не подтвердились.

В отряде заверили: поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства. Также там призвали в морозы быть вдвойне внимательными к пожилым людям.

«Для таких потерявшихся риски в холодное время возрастают, так как изменяется терморегуляция, снижается чувствительность и замедляются реакции», - отметили поисковики.