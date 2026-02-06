Общество 06.02.2026 в 09:09
Боец из Бурятии вернулся из плена
Военного ждет лечение и реабилитация
Текст: Андрей Константинов
5 февраля состоялся первый после длительного перерыва обмен пленными между Россией и Украиной. Как сообщили в Минобороны РФ, в рамках обмена возвращены 157 российских военнослужащих, взамен переданы 157 военнопленных ВСУ.
«В настоящее время российским военнослужащим оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях. При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты и США», - рассказали в Минобороны РФ.
Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, в числе возвращенных пленных есть один житель нашей республики.
Напомним, последний обмен пленными проходил в августе прошлого года. Тогда домой вернулись два бойца из Бурятии.
