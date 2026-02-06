По факту ненадлежащего содержания детсада в Улан-Удэ заведут «уголовку»

Главный следователь России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о ненадлежащем содержании третьего корпуса детского сада «Улыбка» в поселке Восточный города Улан-Удэ.

Напомним, ранее сообщалось, что в здании 1986 года постройки из-за длительного непроведения ремонтных работ разрушаются фасад и фундамент, штукатурка облезла и осыпается. Игровое оборудование на детских площадках находится в ветхом состоянии, что может привести к травмированию воспитанников.

В СУ СКР по Бурятии по данному факту организовали процессуальную проверку. Также председатель СК России потребовал представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Ситуацию прокомментировала председатель комитета по образованию администрации города Анна Батурина. Она подтвердила, что обшарпанный садик действительно нуждается в комплексном капитальном ремонте, как и ряд других объектов.

«В мае 2025 года проведено техническое обследование здания, согласно которому детский сад годен к эксплуатации и не несёт угрозы жизни и здоровья. Не зафиксированы разрушения фундамента и стен. В 2026 году в летний период комитетом запланирован ремонт фасада. Вопрос на контроле», - заверила чиновница.