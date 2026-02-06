Общество 06.02.2026 в 09:21

По факту ненадлежащего содержания детсада в Улан-Удэ заведут «уголовку»

Такое указание дал Александр Бастрыкин
A- A+
Текст: Карина Перова
По факту ненадлежащего содержания детсада в Улан-Удэ заведут «уголовку»
Фото: Народный фронт в Бурятии

Главный следователь России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о ненадлежащем содержании третьего корпуса детского сада «Улыбка» в поселке Восточный города Улан-Удэ.

Напомним, ранее сообщалось, что в здании 1986 года постройки из-за длительного непроведения ремонтных работ разрушаются фасад и фундамент, штукатурка облезла и осыпается. Игровое оборудование на детских площадках находится в ветхом состоянии, что может привести к травмированию воспитанников.

В СУ СКР по Бурятии по данному факту организовали процессуальную проверку. Также председатель СК России потребовал представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. 

Ситуацию прокомментировала председатель комитета по образованию администрации города Анна Батурина. Она подтвердила, что обшарпанный садик действительно нуждается в комплексном капитальном ремонте, как и ряд других объектов.

«В мае 2025 года проведено техническое обследование здания, согласно которому детский сад годен к эксплуатации и не несёт угрозы жизни и здоровья. Не зафиксированы разрушения фундамента и стен. В 2026 году в летний период комитетом запланирован ремонт фасада. Вопрос на контроле», - заверила чиновница.


Теги
детсад уголовное дело Бастрыкин СК

Все новости

51-летний улан-удэнец погиб во время пожара
06.02.2026 в 10:12
Предприниматель из Бурятии почти пять лет не платила за вывоз мусора
06.02.2026 в 09:54
В Бурятии гостям заповедника скармливают банные березовые веники
06.02.2026 в 09:53
На Ольхоне осудили водителя, чей автобус с туристами скатился в Байкал
06.02.2026 в 09:22
По факту ненадлежащего содержания детсада в Улан-Удэ заведут «уголовку»
06.02.2026 в 09:21
Боец из Бурятии вернулся из плена
06.02.2026 в 09:09
Маткапитал при оценке нуждаемости для единого пособия
06.02.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 6 февраля 2026 года
06.02.2026 в 06:11
Фамильные драгоценности жителей Бурятии стали еще дороже
06.02.2026 в 06:00
В Иркутской области обвалилось строительство многоквартирных домов на 14%
05.02.2026 в 19:02
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
Предприниматель из Бурятии почти пять лет не платила за вывоз мусора
Женщина ведет бизнес в Иркутске
06.02.2026 в 09:54
В Бурятии гостям заповедника скармливают банные березовые веники
Сибирских косуль подкармливают также и сеном
06.02.2026 в 09:53
На Ольхоне осудили водителя, чей автобус с туристами скатился в Байкал
Шофер возил людей  с неисправными тормозами
06.02.2026 в 09:22
Боец из Бурятии вернулся из плена
Военного ждет лечение и реабилитация
06.02.2026 в 09:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru