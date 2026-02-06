На Ольхоне осудили водителя, чей автобус с туристами скатился в Байкал

Ольхонский районный суд вынес приговор 59-летнему водителю микроавтобуса, который в августе прошлого года вместе с туристами скатился в озеро Байкал. Об этом сообщает портал «Ирсити.ру» со ссылкой нс пресс-службу регионального управления СКР. Тогда пострадали 13 человек.В августе прошлого года в районе поселка Шида, Ольхонского района, произошел серьезный автомобильный инцидент. Водитель микроавтобуса, 59-летний мужчина из Иркутска, перевозил туристов. Во время остановки на склоне он вышел из кабины, чтобы проверить дверь, несмотря на неисправность стояночного тормоза, о чем он знал. В этот момент микроавтобус сам по себе начал движение со склона и скатился в озеро Байкал. В результате пострадали 13 человек, среди которых был ребенок, некоторые получили тяжелые травмы.Ольхонский районный суд рассмотрел дело и вынес приговор. Водитель полностью признал свою вину и выразил раскаяние. Суд назначил ему условное наказание — три года с испытательным сроком равным сроку наказания. Также были удовлетворены иски пострадавших о компенсации морального и имущественного вреда, общая сумма которых превышает 500 тысяч рублей.Фото: loon.site