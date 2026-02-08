В Улан-Удэ работники жалуются на психологическое насилие

Согласно опросу на популярном портале по поиску работы SuperJob, более половины работающих жителей столицы Бурятии подвергаются психологическому насилию на рабочих местах. Одна из горожанок рассказала свою историю взаимодействия с агрессивной начальницей. Что это за феномен и как защититься от нападок, читайте в материале «Номер один».Согласно исследованию, 43% горожан испытывают давление со стороны начальства, а 28% становятся жертвами травли коллег. Наиболее уязвимыми оказались женщины и сотрудники в возрасте от 35 до 45 лет. Почти каждый второй - 49% представителей этой возрастной группы - сталкивался со злоупотреблением властью со стороны руководства, а 37% страдали от тирании сослуживцев.Любопытно, что с нездоровым отношением руководства чаще сталкиваются работники с высшим образованием, в то время как от неподобающего поведения коллег чаще страдают те, у кого среднее, средне-профессиональное образование.Абьюз (от англ. abuse — «злоупотребление») - это регулярное плохое обращение, подавление и психологическое насилие со стороны одного человека (или группы) по отношению к другому. Это когда вас систематически унижают (оскорбляют, высмеивают, особенно при других). Давят психологически (запугивают, манипулируют чувством вины, игнорируют). Злоупотребляют властью (заставляют работать бесплатно, не отпускают в отпуск, придираются без причины). Изолируют (настраивают коллектив против вас, распускают сплетни).Надо понимать, что это не единичный конфликт, а система поведения, цель которой — доминировать, контролировать и подавлять волю другого человека. Чаще всего жертва чувствует себя загнанной в угол, беспомощной и виноватой без реальной причины.- Несколько лет назад я пошла работать в новую для себя сферу, в бюджетную организацию. Меня встретила начальница, все подробно рассказала про условия работы, показала офис. Она была очень вежливой, учтивой, дружелюбной и даже очаровательной. Я очень вдохновилась новым местом работы, - начала свой рассказ Тамара Жданова (имя изменено).Если разобраться в психологии классического абьюзера, то выясняется, что один из его первых признаков – это то, что абьюзеры выглядят очень дружелюбными, что, несомненно, подкупает окружающих.- Абьюз на работе существовал всегда, раньше мы называли это «тяжелым характером» или «строгим начальством». Сегодня мы стали понимать, что это не норма, а психологическое насилие, которое разрушает нас, - отмечает психолог Элина Филатова.Абьюз имеет разнообразные формы. Чаще всего работники отмечают психологическое давление и самодурство начальства (до 30% упоминаний). Каждый четвертый респондент называет абьюзом прямые нарушения трудового законодательства - принуждение к неоплачиваемым сверхурочным, препятствование уходу на больничный или задержку зарплаты.Каждый пятый сотрудник становился жертвой публичных унижений. 17% страдают от игнорирования и высокомерия, а 13% — от систематических необоснованных придирок. Именно мелочные придирки, по данным опроса, изводят 38% горожан.- В первое время все шло хорошо, но я стала замечать, что моя начальница систематически срывается на своего заместителя при всех. И при мне с глазу на глаз дурно отзывалась о ней. Я не придавала этому значения, наоборот, была на ее стороне, радовалась, что она мне доверяет и что-то по-дружески рассказывает. Хотя ее заместитель – женщина очень спокойная и приветливая. Но позже она уволилась, а начальница назначила на ее место меня. Возможно, она посчитала, что обязана ей, но я должной перед ней никак себя не считала, - вспоминает свой опыт Тамара.Эксперты SuperJob обращают особое внимание на действия, которые целенаправленно подрывают репутацию и изолируют человека в коллективе. 21% опрошенных сталкивались с унизительной публичной критикой, 18% — с распространением сплетен, а еще 18% — с настраиванием команды против себя.«Речь идет не просто о конфликтах, а о системной психологической травле, - комментируют в SuperJob. - Это создает токсичную атмосферу, на которую жалуются 26% горожан, и хронический стресс, отмечаемый 23% респондентов».- Когда давление исходит от руководителя, это называется боссинг (англ. босс и «буллинг») - систематическое злоупотребление властью через унижения, придирки и создание невыносимой атмосферы. Это явление не обязательно протекает в агрессивной форме, когда начальник кричит на подчиненного. Часто может проявляться в форме «удушающих» и противоречивых требований к документообороту, долгих морализаторских монологов, когда подчиненный выступает в роли провинившегося ребенка, едких замечаний. Суть одна - жертва в ловушке, она зависима экономически и не может дать отпор на равных, - продолжает психолог.Статистика показывает уязвимость людей 35 - 45 лет и, в частности, женщин, ведь именно у них часто есть кредиты, семьи, они не могут просто уйти, что делает их удобной мишенью.- Постепенно я начала понимать, куда попала, вернее, к кому. Моя начальница была абьюзером. Весь офис подчинялся ее настроению. По правде говоря, руководитель - харизматичный человек, когда с утра у нее хорошее настроение, то всем было хорошо. Она смеялась, травила шутки, все подчиненные тоже улыбались. Но стоило ее настроению испортиться, то начинался кошмар. Она цеплялась ко всем мелочам, кричала на весь офис, интуитивно находила эмоционально уязвимых людей и на них отрывалась. Отчитывала, как маленьких детей, и все ее побаивались. Она просто человек самодур, - делится историей женщина.Как уверяет Тамара, ее начальница открыто с ней никогда не конфликтовала. Но пассивным методом планомерно пыталась внушать чувство вины и ловко манипулировала людьми.- Устраивала собрания, где отчитывала подчиненных и заявляла, что раз они не справляются, то значит, не уважают своего заместителя, то есть меня. Она часто говорила, что какие-то обязанности выполняет вместо своего зама. Хотя сама никогда не озвучивала функционал, за который выговаривает. А когда я к ней обращалась, говорила «давайте, сделаю», отвечала, что уже сама все выполнила. В общем, сделай то, не знаю, что, - эмоционально рассказывает о действиях своего руководителя Жданова.Начальница пыталась убедить женщину в ее некомпетентности и неуверенности в себе.- У меня не было четких должностных инструкций, порой я не понимала, где мои обязанности, а где начальницы. Но очень хотела оправдать ее доверие и старалась, терпела ее выходки, пассивную агрессию по отношению ко мне. Бывало, что начальница вызывала к себе коллегу, давала ей задачи по работе, которые я до этого выполняла. Подчиненные никогда не обсуждали ее действия, просто молча делали. Иногда она через других коллег давала мне распоряжения. Разве ей сложно позвонить мне напрямую или вызвать в кабинет? Зачастую я от других узнавала про какие-то изменения по работе. Уже потом поняла, что у абьюзеров есть такой метод, как игнорирование. Часто она собирала вокруг себя свиту из подчиненных и выезжала на обед или вечером в кафе. Но никогда меня не звала, мне казалось, что она делала это намеренно, чтобы вызвать во мне ревность или показать, что я недостойна ее компании. Но мне было все равно, я не собиралась с ней сближаться вне работы, - вспоминает горожанка о своей прошлой работе.После двух лет офисной жизни в нездоровой атмосфере Тамара уволилась. Как уверяет наша собеседница, текучка в отделе была большой. Приходили работать молодые девушки, но уже через месяц увольнялись.- Зумеры, как обозначают сейчас молодое поколение, не готовы терпеть унижение со стороны начальства. Это мы - миллениалы - и старшее поколение можем мириться с ненормальным отношением. Работая там, я четко уловила разницу восприятия мира у разных поколений. В итоге ушла оттуда. Потому что психологически было тяжело, работа стала пыткой и каторгой. А потом этот весь негатив отражается и в семье, что для меня недопустимо, - подводит итог Тамара.Всему есть предел и разумные личные границы. Если человек подвергается психологическому насилию, то ни в коем случае не нужно обесценивать свои переживания.- Прежде всего обозначьте границы - спокойно, но твердо. Назовите поведение именно неприемлемым по отношению к вам. Фиксируйте факты: сохраняйте переписки, записывайте даты инцидентов, ищите свидетелей (для возможного обращения в трудовую инспекцию, чтобы не быть голословным). Обращайтесь за помощью в профсоюз, трудовую инспекцию. Работодатель бывает очень чувствителен к подобным «рискам». Ищите поддержку - у коллег, друзей, психолога. Можно обратиться в МФЦ за бесплатной юридической помощью. Готовьте запасной план - обновите резюме, просматривайте вакансии, ищите альтернативы. Если ничего не меняется, принимайте решение об уходе из токсичной среды - это забота о себе, а не поражение, - обозначила важные моменты защиты от абьюзера психолог Элина Филатова.Как уверяют эксперты, в Улан-Удэ рынок труда очень специфичный. Если в других регионах много больших городов, то в Бурятии все сконцентрировано в Улан-Удэ. Соответственно, рынок труда ограничен, и все друг друга знают. Все это заставляет людей держаться за свои рабочие места и терпеть неудобства, например, в виде «самодурства» начальства. Те, в свою очередь, нагружают своих подчиненных сверхзадачами, зачастую в нерабочее время. И поэтому наши специалисты в разных сферах очень ценятся в других регионах за умение работать в условиях многозадачности.Проблема рабочего абьюза перестала быть частным случаем и превратилась в социальный феномен, требующий внимания как со стороны работодателей, так и со стороны контролирующих органов. Молчаливое терпение сотрудников лишь усугубляет ситуацию, нанося ущерб не только психическому здоровью горожан, но и общей продуктивности труда, и в целом качеству жизни.