Предприниматель из Бурятии почти пять лет не платила за вывоз мусора

С уроженки Бурятии, ведущей бизнес в Иркутске, взыскали 1,2 млн рублей – она почти пять лет не платила за вывоз твердых коммунальных отходов.

Предприниматель заключила договор с местным региональным оператором. Компания коммунальные услуги оказывала, однако женщина их не оплачивала. За 4 года и 7 месяцев она накопила более 820 тыс. рублей долга. Дело дошло до суда, там встали на сторону истца, признав представленные компанией расчеты верными. Также подсудимая должна была выплатить неустойку – более 420 тыс. рублей.

Судебный пристав-исполнитель Бурятии ограничил женщину в праве выезда за пределы России, наложил арест на ее банковские счета. Также вынесли запрет на регистрационные действия в отношении двух автомобилей Toyota Land Cruiser 200, девяти помещений в Ангарске, земельного участка и здания в Иркутске, которые принадлежат предпринимательнице на праве собственности. Только после таких принудительных мер удалось полностью взыскать задолженность.