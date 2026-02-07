В Улан-Удэ в разгар морозов Алабай приютил бездомную кошку

Пару недель назад в Улан-Удэ, когда температура опускалась ниже -40°, произошла история, растопившая сердца даже самых суровых людей. Ее главные герои — алабай, известный своим крутым нравом, и бездомная кошка, искавшая спасения от лютой стужи. Трогательной историей в социальной сети поделилась жительница Улан-Удэ. Комментарии пестрят словами «добряк», «герой», «ангел». Но кинологи и зоопсихологи призывают смотреть глубже: за этим трогательным поступком стоит не сентиментальность, а древний инстинкт формирования стаи.Как известно, алабай – огромная собака, которую заводят, чтобы иметь надежного охранника. Представителей этой породы обычно считают агрессивными и опасными. Подтверждение тому – истории, которыми делятся наши земляки на просторах интернета. В соцсетях и соседских чатах жители Бурятии часто обсуждают случаи нападения собак. В одной из популярных групп сообщали о происшествии в Нижних Тальцах, где огромный пес напал на прохожего. По словам автора, инцидент произошел неподалеку от Генеральского моста. Здоровенный алабай выбежал с близлежащей фермы и укусил прохожего мужчину за ногу.- Собака была очень агрессивной. Рядом бегали и другие псы, поменьше. Алабай разорвал мужчине ногу, и ему пришлось бежать через реку, чтобы она отстала, — рассказывают местные жители.Этот маршрут часто используется для сокращения пути, в том числе и детьми. Пострадавшему наложили швы. Позднее он обратился к хозяевам собаки с претензиями, но они проигнорировали его жалобы.Один из читателей поделился своим опытом.- В прошлый раз мы проезжали на грузовике. Собака кидалась на нас, а хозяева стояли и смотрели. Хорошо, что окна были закрыты, иначе она бы запрыгнула.Известны также истории, когда алабаи кусали собственных владельцев. Так, несколько лет назад в Улан-Удэ хозяин дома вместе с 17-летним племянником пошел кормить алабая. Собака выбежала из вольера и напала на юношу. Хозяин попытался отогнать собаку, но она напала и на него. Похожий случай произошел с женщиной. В микрорайоне Старый Зеленый алабай сорвался с цепи и укусил хозяйку за руку. Женщина получила глубокую рваную рану. И таких инцидентов немало.Но история, которой поделилась улан-удэнка, рассказывает о другой стороне этой породы. О той, которая проявляется, если заниматься воспитанием собаки. Алабай по кличке Султан спас бездомную кошку. Она пережила в его будке суровые морозы.Утром 26 января в социальных сетях опубликовали пост с просьбой о помощи.- Помогите пристроить маленькую кошечку. Прибилась к нам. Уже неделю живет с нашим алабаем в будке, - написала автор. - Выходит, что Султан ее пожалел, в такие морозы греет и делится с ней едой. А людям не было ее жалко.«Номер один» связался с хозяйкой четвероногого охранника и узнал подробности истории.- Султана боится весь поселок. Он несколько раз убегал. Огромный, брутальный, с раскосыми глазами. Понятно, что люди его боятся, даже грозились написать на нас заявление, хотя он никого не трогал, просто гулял. Сейчас мы тщательнее следим за тем, чтобы пес не выскакивал на улицу…Все зависит от воспитания. Алабай - это серьезная порода, требующая внимания и уважения. Его воспитанием занимается муж. Султан прекрасно понимает, что можно и что нельзя. Он отличный охранник и преданный друг. Любит поиграть и, конечно же, вкусняшки. По сути, он как ребенок. Ему всего два года.Я сначала и не заметила тихого «постояльца». Лишь когда принесла вечернюю порцию корма, увидела в глубине будки две пары глаз: сверху — внимательные и преданные глаза пса, а снизу, из тени - два испуганных зеленых огонька.Но история на этом не закончилась. Я заметила, что принесенной порции еды стало «не хватать», хотя Султан выглядел сытым. Решила проследить. Оказалось, великодушный пес делил не только кров, но и свою еду. После трапезы он отступал от миски, позволяя кошке, которая выбегала из будки, доедать остатки. А после этого они вместе возвращались в свое теплое убежище.Она неделю жила с ним в его будке, и они ели из одной чашки, пока мы не пристроили ее в хорошие руки, - рассказала Полина Петухова.- То, что собака, а в данном случае среднеазиатская овчарка приютила у себя в будке кота, далеко не уникальный случай. Среднеазиатская овчарка, а иначе их еще называют алабаи, очень добрая к домашним животным. Им столетиями прививали любовь к хозяйским питомцам: овцам, КРС, лошадям и другим. Если же собака вела себя со скотиной агрессивно, алабая ликвидировали. И поэтому у них на генетическом уровне заложена любовь к домашним животным, которых он охраняет от посягательств чужих людей, - рассказывает руководитель спортивно-кинологического центра «Регион-03» Ольга Зайкова.Эксперт-кинолог отмечает, что агрессивны алабаи только к чужим людям, которые посягают на хозяйское добро. И к своим сородичам, но это уже территориальное разделение.Также Ольга поделилась фотографиями алабая Таджа, чистокровного кобеля среднеазиатской овчарки, чемпиона России, чемпиона РКФ, имеющего диплом по общему курсу дрессировки, на котором спокойно лежит кот Пончик.Алабай - это не служебная собака, бездумно выполняющая команды. Это думающий охранник и компаньон. Он анализирует обстановку и действует по своему усмотрению, что требует от хозяина уважения и мудрости в воспитании.Их психика ориентирована на коллектив. Одиночество для такой собаки — неестественное и уязвимое состояние. В своей традиционной роли алабай не просто сторожит овец, он возглавляет стаю, чувствует ответственность за всех, кто находится на охраняемой территории и признает его авторитет.В условиях экстремального холода, который сам по себе является угрозой, инстинкты обостряются. Так что бездомная кошка, прибившаяся к будке, не милый «гость», а потенциальный член стаи.Важно понимать: такое поведение не говорит о том, что этот конкретный алабай «добрее» своих собратьев. Он мог бы с таким же успехом загнать или не подпустить кошку, если бы воспринял ее как прямую угрозу. Но в данной ситуации стресс от холода и одиночества, возможно, перевесил территориальную агрессию. Кошка, проявившая покорность (прижатые уши, опущенный взгляд, медленное приближение), активировала в собаке программу «принятие под защиту».Многие собаководы ценят эту породу, потому что суровые бурятские зимы им не страшны. Их густая шерсть и природная крепость позволяют жить на улице круглый год.Зачастую наличие такой собаки во дворе - это часто вопрос безопасности семьи и имущества. Алабая во дворе достаточно, чтобы отпугнуть любого незваного гостя. Своим суровым видом мощный, величественный пес вызывает уважение. Он становится не просто питомцем, а частью имиджа хозяина и олицетворением надежности.Случай, о котором горожанка рассказала в соцсетях, скорее исключение из правил. Важно помнить, что порода требует жесткой дисциплины и обучения, в противном случае стать жертвой огромного пса может даже его хозяин. История о кошке в будке алабая это не сказка о милосердии, а взаимовыгодное сотрудничество и мудрость инстинктов.